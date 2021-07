Umjubeltes Konzert - Hommage an Gundermann: So begeisterten Scheer und Band ihr Publikum in Zinnowitz

Stehende Ovationen, viele Schmunzler und vier Zugaben: Der Schauspieler Alexander Scheer und Regisseur Andreas Dresen, die dem legendären Ost-Rocker 2018 schon einen Film widmeten, boten auf der Ostseebühne ein feines Programm aus dem Repertoire Gundermanns. Auf den Rängen brodelte es – den Corona-Abständen zum Trotz.