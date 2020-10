Zinnowitz

Abnehmen im Liegen – jeder, den ich mit diesem Slogan konfrontierte, griente breit und meinte dann, dass es schon immer sein Ansinnen war, von der Couch aus dünn zu werden. Bianca Orpel, Inhaberin eine Haar- und Kosmetikstudios in Zinnowitz, kennt das Gefrotzel und lacht: „Das höre ich auch heute noch manchmal.“ Sie weiß aber auch, dass es tatsächlich funktioniert, das Abnehmen im Liegen.

Also stelle ich mich für einen Selbstversuch im Schnelltest zur Verfügung – und bin ziemlich neugierig, was mich da erwartet. Bianca Orpel führt mich in einen separaten Raum mit Liege und einem Gerät, das mich an Fitness erinnert. Wird wohl nichts mit nur liegen, doch schnell belehrt mich Orpel eines Besseren. Sie hat Anschauungsmaterial in der Hand und erläutert mir am Beispiel einer Tomate, was gleich in meinem Körper geschehen wird.

Tomate muss zerplatzen

Bianca Orpel aus Zinnowitz hat für das „Abnehmen im Liegen“ bereits einen festen Kundenstamm. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Beim Abnehmen im Liegen werden die körpereigenen Fettzellen punktuell mit Ultraschall, Wärme und Strom bearbeitet. Dabei öffnen sich die Zellen und Wasser und Giftstoffe können austreten und werden über das Lymphsystem ausgeschieden. In der Folge verlieren die Fettzellen an Umfang, gleichzeitig wird die Haut gestrafft und der Fettstoffwechsel intensiv aktiviert“, erläutert sie. Also: Zuerst wird die Tomate ( Fettzelle) durch den Strom und die Wärme stimuliert und „aufgepumpt“, dann wird in die Tomate hinein gestochen, der Saft (Wasser/Giftstoffe) tritt aus, die Tomate wird ausgequetscht, übrig bleibt die Schale. So weit die Theorie.

Doch wie sieht es in der Praxis aus? Zuallererst misst und notiert Bianca Orpel die Umfänge von Bauch, Taille und Oberschenkel. Dann darf ich mich endlich hinlegen – wie wohltuend. Das Gefühl gibt sich schnell, zunächst kommt viel Gel auf die Haut, dann werden an mir 16 kleine Metallplatten befestigt. Erst dann gibt’s eine Kuscheldecke.

Es kribbelt auf der Haut

Während ich noch sinniere, was nun passiert, programmiert Bianca Orpel das Messgerät. Dabei testet sie, wieviel Strom und Wärme ich aushalte, damit ich es noch als angenehm empfinde. Die Frau hat es nicht leicht mit mir, denn ich bin sehr kitzelig. Sobald die ersten Milliampere durch meinen Körper fließen, muss ich lachen, lachen und lachen ... Unangenehm ist das Ganze tatsächlich nicht.

In drei Stufen – Fettzelle stimulieren, zum Platzen bringen und in sich zusammenfallen lassen – führt die Zinnowitzerin die Druckwellenmassage durch. Unter der Kuscheldecke ist es längst nicht mehr kribbelig, es wird warm. „Das ist normal, denn es wird die Durchblutung von Haut und Fettgewebe angeregt“, erläutert sie. Nachdem die drei Stufen der Mobilisierung des Lymphsystems beendet sind, verspüren die meisten Kunden Harndrang. „Das ist immer ein sehr gutes Zeichen, dass viele Giftstoffe ausgeschwemmt wurden“, so Orpel.

Fernsehen – wie auf der heimischen Couch

Übrigens: Während der gesamten Prozedur kann ferngesehen oder Radio gehört werden. Also fast wie Hause auf der Couch ... Dann darf ich aufstehen und das Maßband kommt wieder zum Einsatz. Ich versuche zu erspähen, was Bianca Orpel da notiert, doch die ist längst am Zusammenzählen. Tata – sieben Zentimeter weniger! Drei im Hüftbereich, je einen am Oberschenkel und zwei am Bauch. Ich kann es nicht fassen, doch die nächste Aussage holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück: „Es bedeutet, dass Sie wunderbar auf die Stimulation reagiert haben. Ich empfehle weitere 10 bis 15 regelmäßige Massagen. Und: sieben Zentimeter weniger bedeuten nicht gravierenden Gewichtsverlust.“

Gesunde Ernährung ganz wichtig

Ich bin wieder in der Realität angekommen. Bianca Orpel schmunzelt. „Fürs Purzeln der Pfunde ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Hier rausgehen und sich dann eine große Pizza hinterhauen, ist kontraproduktiv. Ich rate zu einem abgestimmten Ernährungsprogramm, das den Erfolg der Behandlung bei mir unterstützt. Kunden, die das so handhaben, fühlen sich rundum wohl in ihrem Körper.“

Fazit: Abnehmen im Liegen, eine in Österreich und der Schweiz weit verbreitete Methode, findet auch hier immer mehr Liebhaber. Man kann sie empfehlen, muss allerdings wissen, dass die Behandlungen einen dreistelligen Betrag kosten. Oft werden allerdings Rabattaktionen angeboten. Bianca Orpel erreicht man im Zinnowitzer Schlehenweg 1, Handy: 0152/24300790

