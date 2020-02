Zirkus in Greifswald nur noch ohne Wildtiere

Greifswald

Keine Wildtiere mehr in Zirkussen, die in der Hansestadt gastieren: Das hat die Greifswalder Bürgerschaft auf ihrer Sitzung mehrheitlich bei 14 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschlossen. Die Fraktion Die Linke/ Partei Mensch Umwelt Tierschutz begründete ihren Antrag mit den Gefahren, die die Wildtiere für die Menschen bringen können.

Nicht nur bei der Tierhaltung in Zirkussen gebe es Probleme. Zebra, Löwe und Co. wären zudem permanentem Stress ausgesetzt, was ein natürliches Verhalten nicht zulasse, erklärte Anja Hübner (Tierschutzpartei). Im Falle eines Ausbruches führe das vermehrt zu einer Gefahr für die Menschen. Als Beispiel nannte Hübner den Ausbruch der Zebras bei Rostock im Oktober vergangenen Jahres an, der zu einem Unfall führte. Es wurde anschließend erschossen. In den vergangenen vier Jahren habe es über 75 Unfälle mit Wildtieren in Zirkussen gegeben.

Der erste Antrag, der Ende des vergangenen Jahres durch die Bürgerschaft ging, wurde vertagt, weil im Beschlusstext der Tierschutz an erster Stelle stand. Jedoch sei Tierschutz eine Angelegenheit des Bundes. Die Gemeinden hätten keine Ermächtigung, die Berufsfreiheit der Schausteller zu beschneiden. Deswegen wurde der Antrag umgeschrieben. Der Fokus liegt jetzt darauf, die Sicherheit der Greifswalder zu gewährleisten.

