Greifswald/Brüssel

Schwere Zeiten für die Tierschutzpartei, die im Mai mit zwei Abgeordneten in die Greifswalder Bürgerschaft einzog. Ihr EU-Abgeordneter Martin Buschmann hat sich nach Jahren des Schweigens und dann des Leugnens zu einer Mitgliedschaft in der NPD in den 1990er-Jahren gegenüber dem „Nordheide, Elbe und Geest Wochenblatt“ bekannt.

Die Debatte darüber hat Greifswald erreicht, und zwar ganz persönlich. Robert Gabel, Mitglied der Bürgerschaft der Hansestadt, fehlten für den Einzug ins EU-Parlament nur 19 000 der 540 000 nötigen Stimmen, dann hätte die deutsche Tierschutzpartei zwei Sitze im Europaparlament.

Buschmann hat Linksfraktion verlassen

Der Bundesvorstand fordert Buschmann auf, wegen des „schweren Vertrauensbruchs und der massiven Rufschädigung, die sein Handeln der Partei zugefügt hat“, seinen Platz für Robert Gabel freizumachen. Der 40-Jährige ist einer der Bundesvorsitzenden. Er war bis zum 6. Februar „akkreditierter parlamentarischer Assistent“, also Mitarbeiter Buschmanns. „Er hat mir gegenüber den Wunsch geäußert, seinen Vertrag zu beenden“, informiert der EU-Abgeordnete. „Ich werde mein Mandat behalten. Nur so kann ich wirklich beweisen, dass ich voll und ganz hinter den Zielen unserer Partei stehe.“ Die Linksfraktion, der er angehörte, hat Buschmann verlassen.

Buschmann soll Gabel Platz machen

Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Forderung nach dem Rücktritt. Anja Hübner, Kreistagsmitglied in Vorpommern-Greifswald, bescheinigt Buschmann, dass er sich geändert und Verdienste erworben habe. Aber: „Eine solche Vergangenheit, in der er eindeutig rechtsradikale Positionen vertreten und gelebt hat, ist nur verzeihlich, wenn eben auch verantwortungsbewusst damit umgegangen wird. Das tut er bis heute nicht.“ Der Fall Buschmann hat für die Tierschutzpartei einen Vorläufer im EU-Parlament. Stefan Bernhard Eck, sein Vorgänger, trat 2014 aus der Partei aus und gab sein Mandat ebenfalls nicht zurück.

Gabel hat über Zukunft noch nicht entschieden

Wir hoffen noch, dass Buschmann sein Mandat zurückgibt, sagt Robert Gabel. Aber groß sei diese Hoffnung nicht mehr. „Jetzt geht es vor allem darum, Schaden von der Partei abzuwenden.“ Noch nicht entschieden sei, wie es persönlich für ihn weitergeht. „Ich könnte jetzt erst einmal ganz intensiv in die Kommunalpolitik einsteigen oder etwas anderes machen.“

Langjähriger Weggefährte Kurschus soll ausgeschlossen werden

Offenbar möchte die Partei jeden Anschein einer Verbindung zur Rechten vermeiden. Am 30. Januar hat der Bundesvorstand einstimmig beschlossen, beim Bundesschiedsgericht den Ausschluss des Greifswalders Torsten Kurschus zu beantragen. Ab sofort sollen für sechs Monate dessen Rechte als Mitglied ruhen. Kurschus habe sich als Datenschutzbeauftragter per E-Mail menschenverachtend und rassistisch gegenüber Dritten geäußert. Auch seine publizistische Tätigkeit unter anderem für „Tichys Einblick“ und die Mitgliedschaft in bestimmten Vereinen würden zum Vorwurf der Rechtslastigkeit von Kurschus beitragen. So würden die Werte von Fortschritt und Freiheit e. V. den Werten des Grundsatzprogramms widersprechen. Hier ist Kurschus Mitglied.

Fortschritt und Freiheit e. V. AfD-nah?

Die Internetzeitung „Tichys Einblick“ sieht sich selbst als liberal-konservatives Meinungsmagazin. Fortschritt und Freiheit e. V. wird AfD-Nähe vorgeworfen. Der Verein bezeichnet zum Beispiel die moderne Klimaforschung als Pseudowissenschaft.

Langjähriger Weggefährte Robert Gabels

Torsten Kurschus trat noch bei den Kommunalwahlen 2019 für die Tierschutzpartei an. Er ist ein langjähriger Weggefährte von Robert Gabel, den er als seinen Freund bezeichnet und diesem bescheinigt, große Verdienste um die Programmatik der Partei erworben zu haben. Beide waren viele Jahre Mitglieder der FDP, engagieren sich im Uniförderverein und fanden 2014 den Weg in die Tierschutzpartei. Sie wurden schließlich auch Veganer. Kurschus ist nicht nur als Publizist für starke, unangepasste Meinungen bekannt.

„ Torsten Kurschus kann sich jetzt erklären“, kommentiert Robert Gabel. Es habe zunehmend politische Differenzen mit ihm gegeben und einige jetzt erhobene Vorwürfe habe er gar nicht gekannt.

Kurschus spricht von Manipulationen

Kurschus weist alle Vorwürfe zurück. Er spricht von Manipulationen von E-Mails und davon, dass Sätze in privaten Gesprächen aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Alle Vorwürfe eines irgend wie immer geratenen Rassismus der Organisationen, in denen er Mitglied sei, seien absurd. „Ich verlange von meiner Partei eine rechtsfähige Definition von rechts, links und deren Abgrenzungskriterien und Rassismus“, wehrt sich Kurschus. „Ich bin bewusst seit Jahren in der Tierschutzpartei, weil sie eine bürgerliche und trotzdem fortschrittliche Alternative ist und ich es nicht ertragen kann, wie man mit dem Tierwohl und dem Tierleid weltweit umgeht.“

Von Eckhard Oberdörfer