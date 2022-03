Zoff in der Krankenhaus-BI: Darum trat der geschäftsführende Vorstand aus dem Verein aus

Wolgast

Turbulenzen in der Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt des Wolgaster Kreiskrankenhauses: Wie berichtet, kam es auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag zu heftigen Auseinandersetzungen. Der Vorstand wollte die Bürgerinitiative nach sieben Jahren des Bestehens auflösen, so war es den BI-Mitgliedern in der Einladung mitgeteilt worden. Doch wegen einer Pattsituation in der Abstimmung – 15 Stimmen dafür und 15 Stimmen dagegen – kam es nicht dazu.

Zu den Gründen, die BI aufzulösen, sagt die zurückgetretene und gleichzeitig aus dem Verein ausgeschiedene Vorsitzende Anke Kieser, dass mehrere Ziele unrealistisch geworden seien. Laut Vereinssatzung war als Zweck festgelegt, das Krankenhaus Wolgast als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit all seinen Abteilungen zu erhalten. „Das ist nicht gelungen.“

Anke Kieser leitete den geschäftsführenden Vorstand der Krankenhaus-BI in Wolgast. Am vergangenen Freitag ist sie ausgetreten. Quelle: Cornelia Meerkatz

Zwar wurden am Krankenhaus Wolgast eine Kinderportalstation eingerichtet, im Haus eine Kinderarztpraxis mit drei niedergelassenen Ärzten eröffnet und zwei Vorstandsmitglieder in den Krankenhausbeirat berufen. „Eine Wiedereröffnung einer Geburtenstation in Wolgast wird es aber nicht geben“, resümiert die ausgeschiedene Vorsitzende. Seit mehr als fünf Jahren verteilten sich die Geburten auf die umliegenden Geburtshäuser der Region. Die Kinderzahl selbst wachse aber nicht großartig, erläutert Kieser. Auch der Mangel an Hebammen und Gynäkologen stünde einer Wiedereröffnung im Wege.

Geburtenstation und Rekommunalisierung unrealistische Ziele

Nicht umsetzbar war zudem das Ziel, das Krankenhaus Wolgast wieder unter Führung des Kreises zu stellen. Zum einen hat der Kreistag Vorpommern-Greifswald keine Rekommunalisierung des Hauses beschlossen, sondern nur die Erhöhung des kommunalen Anteils auf 25 Prozent. Außerdem ist die finanzielle Lage des Kreises Vorpommern-Greifswald nicht ausreichend für einen Rückkauf und fand im Kreistag auch keinen Rückhalt. „Anders als in Crivitz, wo durch die Rekommunalisierung das Krankenhaus von einem privaten an einen öffentlichen Träger übergeben wurde, geht das im Fall des Kreiskrankenhauses Wolgast gar nicht: Die Universitätsmedizin Greifswald als jetziger Träger ist eine Anstalt öffentlichen Rechts und untersteht dem Land MV“, macht Anke Kieser deutlich.

Derzeit verfügt Wolgast über 150 Betten. Von den ehemals 450 Mitarbeitern arbeiten jetzt noch 320 Mitarbeiter am Krankenhaus Wolgast. „Von Patienten und Mitarbeitern ist zu vernehmen, dass das medizinische und Pflegepersonal sehr gute Arbeit leistet – und das auch unter Corona-Bedingungen“, freut sie sich. Einen entscheidenden Anteil daran, so die Aussage der Mitarbeitenden, hat der im vergangenen Jahr neu eingesetzte Geschäftsführer Carsten Köhler und die Ärztliche Leitung unter Dr. Maria Zach.

Misstrauen wegen Untätigkeit, aber kein neuer Vorstand

Laut Anke Kieser sei nach diesen Erläuterungen bei der Abstimmung zur Auflösung die Patt-Situation entstanden, so dass der Verein weiter fortbesteht. Aber: Von den einst über 70 Mitgliedern waren nach Stand 10. März 2022 nur noch 30 Mitglieder übrig. Diese 30 Mitglieder, so schildert es die einstige Vorsitzende, mussten nun einen neuen Vorstand wählen. Doch die Mehrheit der anwesenden Mitglieder habe genau diese Wahl eines Vorstandes verweigert – sprich, niemand wollte Verantwortung tragen.

Statt dessen wurde vorgeschlagen, der alte Vorstand möge bis zu einer neuen Mitgliederversammlung für die Wahl im Amt bleiben. „Das war für uns unannehmbar, war uns doch zuvor von der Mitgliederversammlung die Entlastung für das Rechnungsjahr 2021 verweigert und damit das Misstrauen wegen Untätigkeit ausgesprochen worden“, berichtet Anke Kieser. Und deshalb habe es nur einen Weg für den vierköpfigen geschäftsführenden Vorstand um Anke Kieser, Dr. Brigitte Knappik, Rosemarie Thiele und Harald Heß gegeben: Sofort aus dem Verein auszutreten. Ein weiteres Beiratsmitglied, Regina Gollatz, schloss sich an. „Es ist die einzige Möglichkeit für uns, sich haftungsrechtlich gegen künftige Aktivitäten der BI zu schützen.“

Weitere Mitglieder aus BI ausgetreten

Denn ein Unterwandern habe schon im Vorfeld stattgefunden: „So hat Lars Bergemann als Beisitzer ohne Wissen des Vorstandes Terminabsprachen mit der Geschäftsführung des Krankenhauses zu einem Gespräch vorgenommen. Das ist Vertrauensbruch“, erläutert Anke Kieser. Tatsächlich bestätigt Carsten Köhler als Geschäftsführer des Krankenhauses, dass Bergemann im Auftrag der BI die Absprachen vorgenommen hat. „Wir wussten ja nicht, dass es da interne Querelen gibt“, sagt er. Am 28. März soll das Gespräch dennoch stattfinden.

Nach dem Blitzentschluss des Vorstandes zum Vereinsaustritt und heftigen Wortgefechten seien weitere fünf Mitglieder ausgetreten, darunter ehemalige Angestellte des Krankenhauses. Damit blieben von den alten Mitgliedern 20 übrig, drei neue sind dazu gekommen. Aktuell ist die BI damit ohne geschäftsführenden Vorstand und nach außen nicht rechtsverbindlich handlungsfähig.

Die letzte Amtshandlung der ausgetretenen einstigen BI-Vorsitzenden war nach der turbulenten Mitgliederversammlung die Abmeldung aller montäglichen Mahnwachen der Bürgerinitiative beim Landkreis. Bis Ende März wurden sie von einer Einzelperson aber schon wieder angemeldet.

Von Cornelia Meerkatz