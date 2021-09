Zoff wegen rauchender Eltern vor Greifswalder Grundschule: Bürgerschaft will Verbot prüfen

Greifswald

Auf Spielplätzen ist es bereits seit 2019 untersagt. Jetzt wagt die Politik den nächsten Schritt: In Greifswald soll künftig an Schuleingängen sowie anderen Bereichen vor Schulen, Sportstätten und öffentlichen Jugendfreizeiteinrichtungen ein Rauchverbot herrschen. Mit übergroßer Mehrheit hat die Bürgerschaft auf Antrag der Fraktion Linke/Tierschutzpartei die Stadtverwaltung beauftragt, rechtliche Möglichkeiten eines solchen Verbots zu prüfen.

Der Hintergrund: „Uns erreichte ein Hilferuf von Eltern der Erich-Weinert-Grundschule“, begründete Robert Gabel von der Tierschutzpartei die Initiative seiner Fraktion. Das Problem: „Eltern, die ihre Kinder morgens zur Schule bringen, verweilen mit anderen vorm Eingang und rauchen“, sagt Gabel. Die Folge sei, dass Kinder sich auf ihrem Weg zum Unterricht durch Rauchschwaden bewegen müssten.

Das ärgere wiederum andere Mütter und Väter. „Die Vorbildwirkung der rauchenden Eltern – gleich null. Das ist krass“, kritisiert Gabel. Zudem ziehe der Qualm des Öfteren in die geöffneten Klassenraumfenster, was ebenfalls nicht gutzuheißen sei.

Gespräche blieben ohne Wirkung

Fraktionskollegin Anja Hübner ergänzt: „Es ist ja toll, dass Eltern morgens in Kontakt treten und miteinander reden. Aber bisweilen kann das für den beginnenden Unterricht störend sein. Rauchen vor Schulen ist für mich ganz einfach eine Frage des Jugendschutzes“, betont sie. Gespräche mit rauchenden Eltern darüber seien bislang ohne Erfolg geblieben.

Sabine Bast, kommissarische Leiterin der Weinertschule, bestätigt dies auf OZ-Anfrage: „Es gab mehrfach Gespräche.“ Auch die Schulkonferenz habe das Problem thematisiert. Ohne dauerhaften Erfolg. „Immer wieder suche ich deshalb den Dialog mit den Eltern, die morgens vor der Schule rauchen. Sie berücksichtigen es ein paar Tage, aber dann geht es wieder von vorne los. Die Muttis verweilen dort, unterhalten sich, was ja schön ist. Aber sie tun es rauchend. Ich habe keine Macht, dagegen vorzugehen, denn es ist kein Schulgelände, sondern städtische Fläche“, erläutert sie und fügt hinzu: „Ein Rauchverbot vor Schulen würde ich daher begrüßen.“

Früher gab es Raucherecken

Ulf Burmeister, Schulleiter des benachbarten Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums und Fraktionsmitglied von FDP/KfV/Bürgerliste, gibt zu bedenken: „Das Problem gibt es nicht vor allen Schulen.“ Sicherlich sei dies für einige ein Thema, für andere aber auch nicht. Am Humboldtgymnasium stellten rauchende Eltern zumindest kein Thema dar, da sie ihre Kinder nicht mehr zum Unterricht begleiten. Und die wenigen Kollegen, die zur Kippe greifen, suchten sich ebenso wie rauchende Schüler der Oberstufe ein Plätzchen außerhalb der Schule, so Burmeister.

Auf dem Schulhof, wo es früher sogar noch eine gekennzeichnete Raucherecke neben dem Chemieraum gab, sei das Paffen seit Jahren verboten. „Schüler unter 18 Jahren dürfen in der Öffentlichkeit sowieso gar nicht rauchen“, erinnert Burmeister an das Jugendschutzgesetz. Eine Umsetzung eines Rauchverbots halte er rechtlich dennoch für schwierig und beantragte deshalb in der Bürgerschaftssitzung am Montagabend, das Thema in die Fachausschüsse zu verweisen und dort ausführlich zu diskutieren. Ohne Erfolg.

Jörn Kasbohm, Fraktionsvorsitzender der Linken, votierte dagegen: „Es ist ein Prüfauftrag an die Verwaltung. Über die Vorschläge werden wir in den Ausschüssen dann eh noch beraten“, argumentierte er.

„Verbote bringen nichts“

Seine Fraktionskollegin Birgit Socher stimmte wie nahezu alle Gremiumsmitglieder letztlich für den Prüfauftrag, hat aber ihre Zweifel: „Verbote bringen in der Regel nichts. Rauchen vor und in der Nähe von Schulen war schon immer ein Problem“, sagt die Vizepräsidentin der Bürgerschaft aus ihrer langjährigen Erfahrung als Lehrerin. Fakt sei: Kollegen würden immer seltener zum Glimmstängel greifen. „Die wenigen, die bei uns an der Friedrichschule noch rauchen, verlassen dazu natürlich das Schulgelände und stehen auch nicht vor dem Eingang“, so Socher.

In der Grundschule Greif ist man da schon einen Schritt weiter: „Im Lehrerkollegium raucht niemand“, sagt Schulleiterin Beate Hennings. Und rauchende Eltern vor der Schule habe es in Vorjahren mal gegeben, „aber das ist vorbei. Mir sind keine Beschwerden bekannt“, erklärt sie auf Nachfrage.

Wie auch immer die Sache ausgeht: „Wir wollen zumindest eine öffentliche Debatte über das Rauchen vor Schulen anstoßen, für das Thema sensibilisieren“, sagt Robert Gabel. Bereits Ende September erhofft sich die Politik von der Verwaltung erste Aussagen über Möglichkeiten eines Rauchverbots.

Von Petra Hase