Seit einer neuen Verordnung sind das Ordnungsamt oder die Berufsfeuerwehr für gefundene oder verletzte Tiere in Greifswald zuständig. Die Stadt will damit die Kosten so gering wie möglich halten. Trotz eines Angebots der Tierrettung rückt die Stadtverwaltung von den Einsparplänen nicht ab. Das löst im Netz Unverständnis aus.