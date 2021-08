„Zu verschenken“-Kisten in Greifswald: Wer es ernst meint, stellt nicht raus

Greifswald

Sachen, die man selbst nicht mehr braucht, nicht wegzuschmeißen, sondern zu verschenken, ist gut. Sie in Kisten vor die Tür zu stellen ist Doppelmoral. Jede Kiste auf der Straße erzählt von jemandem, der Dinge aus seinem Leben haben will, dem es aber egal ist, wer diese Dinge in welchem Zustand bekommt. Soviel zu Nachhaltigkeit. Klar will ich den Pullover noch, der hier seit Tagen liegt. Das Buch, auf das es geregnet hat – toll. Da wollte ich eh nur die Seiten lesen, die nicht zusammengeklebt sind.

Wer die Nachhaltigkeit ernst nehmen würde und auch für andere etwas Gutes tun will, spendet an die richtigen Stellen, inseriert im Internet (Ja, auch bei Kleinanzeigen kann man Dinge „zu verschenken“ anbieten) oder setzt sich mit einem kleinen Tisch am Samstag vor die Tür und wartet, bis die Leute Interesse an den Sachen haben. Im schlimmsten Fall entstehen noch ein nettes Gespräch und die Gewissheit, dass wirklich jemand etwas gefunden hat, dass im eigenen Leben keinen Platz mehr hatte. Alles andere ist nur bequem.

Von Philipp Schulz