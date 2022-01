Zu wenig Baugrundstücke in Greifswald: 300 neue Eigenheime im Umland geplant

Greifswald/Neuenkirchen

Gute Nachrichten für Bauwillige: In den kommenden Jahren sollen im Greifswalder Speckgürtel bis zu 300 neue Eigenheime entstehen. Diese Ein- und Zweifamilienhäuser sind in den Gemeinden Neuenkirchen, Weitenhagen, Mesekenhagen, Wackerow und Hinrichshagen geplant. So steht es in einem Konzept, das die Gemeinden mit Greifswald ausgehandelt haben.

Ohne ein solches Papier dürfen die Gemeinden des Umlandes keine Wohngebiete über deren Eigenbedarf hinaus planen. Das Konzept ermöglicht nun, dass ganz bewusst Wohnraum für Greifswalder Familien auf dem Dorf geschaffen wird, weil die Hansestadt die große Nachfrage nicht bedienen kann. Das Interesse an einem eigenen Haus ist in Greifswald riesig. Allein für das neue Wohngebiet am Elisenpark mit 50 Bauplätzen gab es 203 Interessenten.

Auf der Warteliste der Stadtverwaltung für ein städtisches Grundstück stehen etwa 400 Familien. Das Stadtentwicklungskonzept prognostiziert einen Bedarf von über 1000 Häusern bis zum Jahre 2030.

Stadt kann Nachfrage nicht decken

Diese Nachfrage könne die Stadt nicht decken, räumt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) ein. „Wir müssten dafür sämtliche Flächenreserven entwickeln.“ Dazu gehörten Bereiche mit sehr schwierigen Bodenverhältnissen und solche, die Umweltschutzbelange berühren. „Im Umland bieten sich alternative, bessere Wohnmöglichkeiten an“, sagt Fassbinder.

Deswegen ging die Verwaltung bereits vor vier Jahren auf die Umlandgemeinden zu, damit diese zusätzliche Eigenheime für Greifswalder planen. Nun steht fest, an welcher Stelle in welcher Gemeinde wie viele Häuser entstehen sollen. Aktuell stimmen die Gemeindevertretungen darüber ab. Als Erste haben die Neuenkirchener und die Wackerower den Plänen zugestimmt. Man sei von Greifswald gut bedacht werden, schätzt der Neuenkirchener Gemeinderat Erich Peters für den Bauausschuss auf der Gemeinderatssitzung ein.

Neue Wohngebiete gut erreichbar

Die ausgewählten Flächen befinden sich in der Nähe der Ortskerne der Gemeinden. Sie wurden auch danach ausgesucht, dass der Bus gut zu erreichen ist, es eine soziale Infrastruktur wie Grundschulen und Kindertagesstätten gibt und sie nah zur Greifswalder Innenstadt gelegen sind, erläutert der OB.

Die künftigen neuen Wohngebiete Für die Gemeinden gelten im Konzeptfolgende Kontingente, wobei Grundstücksgrößen von 300 bis 1200 Quadratmeter angenommen werden. Hinrichshagen(Innenstadtentfernung etwa fünf Kilometer) 30 Wohneinheiten (2,1 Hektar in der Chausseesiedlung). Mesekenhagen (Innenstadtentfernung etwa neun Kilometer) 35 Wohneinheiten (2,1 und 0,6 Hektar in Mesekenhagen, o,5 Hektar in Gristow). Neuenkirchen (Innenstadtentfernung etwa vier Kilometer) 100 Wohneinheiten ( fünf Hektar an der Wampener Straße, 2,2 Hektar am Landhäger Weg und 1,6 Hektar Am Felde in Neuenkirchen. Wackerow (Innenstadtentfernung etwa sechs Kilometer) 71 Wohneinheiten (4,8 Hektar und 1,2 ha in Wackerow im Anschluss an die Bebauung an der Bahnlinie). Weitenhagen (Innenstadtentfernung etwa sieben Kilometer) 60 bis 65 Wohneinheiten (3,4 Hektar in Weitenhagen zur Arrondierung der bestehenden Bebauung und 1,8 Hektar an der K 10 in Diedrichshagen.

Auch im Umland dauert die Planung Jahre

Allerdings bedeutet die Zustimmung der Gemeindevertretungen nicht, dass Bauwillige morgen im Amt Landhagen oder beim Bürgermeister ein Grundstück reservieren können. Die Gemeinden erschließen in aller Regel nicht selbst, das machen Investoren. Auch im Umland dauert das vorbereitende Bebauungsplanverfahren inzwischen mindestens zwei Jahre, bestätigt der Bürgermeister von Mesekenhagen, Geert-Christoph Seidlein (Wählergemeinschaft). In seiner Gemeinde sollen 20 Bauplätze für Eigenheime entstehen. Die Vorarbeiten haben bereits vor über einem Jahr begonnen, sodass Seidlein mit einem schnellen Verfahren rechnet.

Erste Bauplätze könnten 2022 zur Verfügung stehen

Auch in Neuenkirchen laufen die Vorbereitungen für vier unterschiedliche Baugebiete längst. In Kürze wird über das geplante Wohngebiet an der Chausseestraße des Investors Patrick Kunkel-Tammert im Gemeinderat abgestimmt. Bürgermeister Frank Weichbrodt (Wählergemeinschaft) teilt mit, dass über die dort avisierten Grundstücke hinaus weitere Eigenheime entstehen können in Neuenkirchen.

Andere stadtnahe Gemeinden würden auch gern Bebauungsgebiete über den Eigenbedarf schaffen. „Wir haben eine sehr gute Infrastruktur, haben Schule, Kita, Arzt und Einkaufsmöglichkeiten“, erinnert der Dersekower Bürgermeister Robert Lossau (CDU). Bauinteressenten gebe es genug. Der Bebauungsplan „Südlich des Bismarckwegs“ mit etwa zehn Eigenheimgrundstücken soll jetzt zum zweiten Mal ausgelegt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwar haben die Kommunen das Planungsrecht, können also selbstständig über ihre Bebauungspläne entscheiden. Aber im Stadt-Umland-Raum eines Oberzentrums gilt ein besonderer Abstimmungsbedarf, über den das Amt für Raumordnung und Landesplanung wacht. Damit soll auch verhindert werden, dass das Greifswald finanziell geschwächt wird und so seine überörtlichen Funktionen, zum Beispiel Unterhaltung von Theater, Freizeitbad, nicht mehr nachkommen kann.

OB: Nicht nur an Einnahmen der Stadt denken

Weniger Einwohner bedeuten weniger Pro-Kopf-Zuweisungen vom Land. Dazu kommt: Wer ein Haus baut, muss gut verdienen. Gemeinden bekommen einen Teil der Einkommenssteuer. Darum verfügen Orte wie Wackerow, Neuenkirchen oder Weitenhagen über eine vergleichsweise hohe Steuerkraft. So argumentierte auch die Greifswalder CDU in ihrem von der Bürgerschaftsmehrheit im Dezember verabschiedeten Beschluss zu Eigenheimen. Der OB wird darin aufgefordert, Planungen auf Greifswalder Territorium zu beschleunigen.

Nur an diese Einnahmen zu denken, greife zu kurz, sagt Oberbürgermeister Fassbinder. Eine solche Herangehensweise würde attraktive Wohnstandorte für Greifswalder Arbeitnehmer und ,Rand-Greifswalder’, die eher ländlich wohnen wollen, ausblenden. Gleiches gelte für Interessenten für größere Grundstücke, als in Greifswald im Angebot sind. Zudem habe die Universitäts- und Hansestadt ein Interesse an der guten Entwicklung der Gemeinden und damit des Gesamtstandortes, betont der OB.

Stralsund hat noch kein Konzept für Umland

Wie Roland Wenk, der Leiter des Amtes für Raumordnung und Landesplanung, informierte, ist man in Stralsund nicht soweit wie in Greifswald. Es gebe Überlegungen in die gleiche Richtung. Aber noch haben – auch wegen der Coronakrise – keine Gespräche stattgefunden. Für Greifswald sei mit dem Konzept der Abstimmungsprozess nicht zu Ende, der gehe weiter.

Von Eckhard Oberdörfer