Züssow: Landwirt sauer über Zerstörungswut unbekannter Täter

Züssow

Landwirt Sebastian Vaegler aus Züssow konnte am Donnerstag kaum seinen Augen trauen, als er in der Frühe auf dem Plattenweg zwischen Radlow und Strellin an der großen Strohmiete seines Unternehmens vorbeikam. Die Folie, die seit dem Sommer vorigen Jahres die fast 1000 Ballen trocken hielt, war an mehreren Stellen aufgeschlitzt. Große Stücke flatterten im Wind. Das Stroh – für den Betrieb bares Geld – völlig ungeschützt.

„Am späten Mittwochnachmittag war alles noch in Ordnung. Wenn es jetzt regnet, ist das Stroh unbrauchbar, können wir es mit dem Dungstreuer ausbringen“, sagt Vaegler frustriert. Dabei sollten die Ballen nach den Osterfeiertagen zu einer Verbrennungsanlage abgefahren werden – als Energielieferant dienen.

Anzeige bei der Polizei

„Da wir selbst kein Stroh benötigen, ist es ein guter Weg, Einnahmen zu erzielen. Wir haben die Miete im vergangenen Jahr mit Maschinen rundherum foliert, damit kein Wasser eindringen kann, auch nicht von unten. Das war richtig aufwendig und kostete Geld“, verdeutlicht der Züssower. Er sei sehr froh gewesen, dass die Folie all die Monate Sturm und Regen standhielt.

Und nun dies – von Menschenhand verursacht. Wenn Regen in den kommenden Tagen den Verkauf zunichtemacht, „habe ich einen Schaden von bis zu 7000 Euro“, verdeutlicht der Junglandwirt. Er habe daher bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ob der oder die Täter ermittelt werden, ist unklar. Für Vaegler bitter: „Das müssen Leute sein, die Langeweile haben und sich über die Folgen ihres Handels keine Gedanken machen“, moniert der 31-Jährige.

Bei Radlow werden Rüben gelegt. Quelle: Petra Hase

Wasservorräte im Boden noch nicht wieder aufgefüllt

Dabei sei das Wirtschaften in diesen schwierigen Zeiten schon ohne das neue Problem täglich mit Herausforderungen verbunden, die Sorge um investiertes Geld permanent vorhanden. Das Wintergetreide sei zwar gut über die zurückliegenden Monate gekommen, die Bestände also zufriedenstellend. „Doch als der Frost letzte Woche angekündigt wurde, hatte ich schon Bedenken“, verrät Vaegler.

Zum Glück seien die Temperaturen nur bis minus fünf Grad unter Null gegangen. Noch mehr Kälte hätte die zarten Pflanzen geschädigt. Da das Wetter gut sei und der Boden sich langsam erwärme, gehe es mit der Frühjahrsbestellung los. Auf einer Fläche von 50 Hektar werden Rüben gelegt. In diesem Jahr, ohne dass vorher eine tiefe Bodenbearbeitung erfolge, damit der Wind nicht das restliche Wasser aus der Erde hole. „Im Januar, Februar gab es zwar reichlich Regen, die Oberflächen sind gut versorgt. Doch beim Grundwasser gibt es aufgrund der regenarmen Jahre immer noch einen Mangel“, erklärt Sebastian Vaegler.

Landwirte seien oft die Buhmänner

Auch die am 27. März vom Bundesrat verabschiedete Düngeverordnung, die eine weitere Verschärfung der Richtlinien beinhaltet, sieht der Landwirt kritisch: „Die letzte trat erst 2017 in Kraft. Und obwohl deren Auswirkungen noch gar nicht richtig klar sind, gibt es schon eine neue Verordnung“, schüttelt er den Kopf über derartige Entscheidungen der Politik.

Vaegler fällt es schwer zu verstehen, dass die Landwirte bei allen möglichen Themen immer wieder zu den Buhmännern gemacht werden und Expertenwissen nur unzureichend eine Rolle spiele. „Die Kulturen haben über die Vegetationszeit einen Bedarf an Stickstoff, Phosphor und Kalium“, sagt er.

Diese Werte für die Pflanzen immer neu zu definieren, ergebe keinen Sinn. Niemand bringe mehr aus als erforderlich, da dies nicht nur zulasten der Umwelt gehe, sondern letztlich auch Geld koste. Mit neuen Sorten könne man zwar hinsichtlich der Nitrat-Obergrenzen einiges erreichen, aber irgendwann sei Schluss.

Wenn es jetzt regnet, entsteht ein großer Schaden für das Familienunternehmen von Sebastian Vaegler. Quelle: Petra Hase

Neue Verordnungen zögen notwendige Investitionen nach sich. „Gerade haben wir in ein neues Güllefass investieren müssen, weil es hieß, dass Gülle nur noch bodennah ausgebracht werden dürfe oder sofort eingearbeitet werden müsse“, sagt Vaegler. Mit dem alten Fass sei das nicht möglich gewesen. Viel Geld habe das gekostet. „Und nun, wo wir es haben, wurde die Forderung erst einmal wieder zurückgezogen“, sagt er.

Tierwohl bei Fleischimporten?

Auch die Vermarktung seiner Schweine – der Betrieb hat neben den 560 Hektar Land auch 2000 Mastplätze – bereite ihm Sorgen. „Früher konnten wir die Tiere zum nahe gelegenen Schlachthof Teterow bringen. Der ist nun zu, sie werden deshalb acht Stunden lang nach Weißenfels transportiert. Und alle reden über Tierwohl. Doch bei den Fleischimporten aus dem Ausland redet niemand von Tierwohl“, ärgert sich der Landwirt. Deshalb wäre es seiner Meinung nach fair, wenn es in der Landwirtschaft ähnlich wie beim Stahl Exportzölle gäbe. „Dann könnten wir auch mit den Betrieben im Ausland konkurrieren. Aber das interessiert keinen.“

Ganz zu schweigen von den Schäden, die Biber, Kraniche und Wölfe anrichteten. „Im vorigen Jahr haben die Kraniche uns den Mais auf 30 Hektar aufgefressen. Ich musste zugucken, durfte sie nicht mal wegscheuchen“, sagt Vaegler. Zwar habe er auf Antrag dafür eine Entschädigung von 2400 Euro erhalten, doch der Verlust sei weit mehr als doppelt so hoch gewesen. Trotzdem will er sich nicht seinen Optimismus nehmen lassen. Das Frühjahr beginne – endlich!

Mehr zum Thema:

Von Petra Hase