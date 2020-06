Zug fährt öfter von Züssow nach Rostock

Züssow

Am 20. Juni startet eine neue Ferien-Zugverbindung zwischen Rostock und Züssow: Sie gelte für die Sommer-Wochenenden bis einschließlich 6. September, teilte das Verkehrsministerium mit. Pro Richtung verkehre jeweils samstags und sonntags am Nachmittag ein zusätzlicher Zug: zwischen Züssow (ab 14.10 Uhr) und Rostock Hauptbahnhof (an 15.47 Uhr) sowie zwischen Rostock Hauptbahnhof (ab 16.12 Uhr) und Züssow (an 18.02 Uhr).

Neue Verbindungen

„Mit den neuen Verbindungen bieten wir unseren Fahrgästen pünktlich zur Urlaubs- und Feriensaison zusätzliche, attraktive Nahverkehrsverbindungen an unserer Küste. Durch den vorhandenen Anschluss in Züssow können Gäste ganz bequem mit der RB 23 nach Usedom weiter reisen. Die neuen Fahrtenangebote erweitern zudem die Möglichkeiten für Tagesausflüge in die Küstenregionen“, zeigt sich Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) erfreut.

