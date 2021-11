Auf der Anreise zum Hansa-Spiel gegen Erzgebirge Aue sind rund 120 Hansa-Fans am Bahnhof von Ribnitz-Damgarten aufgehalten worden. Darunter auch zwei junge Greifswalderinnen, die sich darüber ärgern, dass alle Fans über einen Kamm geschert werden. Was genau passiert ist und was die Polizei dazu sagt.