Die Gemeinde will eine Vision für die Zukunft des Pächters des Universitätsgutes in Dersekow entwickeln. Es steht weitgehend leer.

In der DDR wurde das Gebäude viele Jahre als Schule genutzt, Es gehört der Kommune. „Wir streben eine breite Bürgerbeteiligung zur Meinungsbildung über die Zukunft an“, informierte Bürgermeister Robert Lossau (CDU) auf der letzten Gemeindevertretersitzung. Sowohl ein Verkauf als auch ein Erbpachtvertrag sind denkbar.

Arzt eröffnete Praxis ohne Mietvertrag

Interesse gibt es, zum Beispiel für eine Tagespflegeeinrichtung. Das Haus ist stark sanierungsbedürftig. Um es für soziale Zwecke nutzen zu können, müsste es zudem behindertengerecht umgebaut werden.

Bis vor Kurzem befand sich im früheren Gutshaus noch eine Hausarztpraxis, deren Zukunft in der Gemeinde heftig diskutiert wurde. Denn nachdem der bisher hier tätige Arzt seine Tätigkeit beendete, kündigte er den Mietvertrag zum 31. März dieses Jahres (OZ berichtete). Dr. Uwe Kraatz zog ohne Mietvertrag im Januar in die Räume ein.

Der Hausarzt versuchte, mit der Unterstützung vieler Bürger von der Gemeinde einen möglichst längerfristigen Mietvertrag für die Räume zu bekommen.

Es kam zu keiner Übereinkunft mit dem Ortsrat. Kraatz bietet nun aktuell Sprechstunden in der Ernst-Thälmann-Straße 12a (Physiotherapie) an. Außerdem hat er eine Zweigstelle in Griebenow eröffnet. Ab September soll laut dem Bürgermeister eine Allgemeinmedizinerin in dafür hergerichteten Räumen ihre Praxis in dem Haus eröffnen, in dem sich der Landmarkt befindet.

Von Eckhard Oberdörfer