Was für eine Geste! Was für eine tolle Idee! GreifBar, ein Werk des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises, will der Spendenaktion zugunsten des Zeitreisemobils einen kräftigen Schub verleihen. „Wir haben uns überlegt, dass wir mit einer Weihnachtsliedversteigerung die OZ-Aktion unterstützen“, überraschte Raik Harder, Mitarbeiter von GreifBar, unsere Redaktion vor wenigen Tagen mit dem Vorschlag. „Dass die OZ alljährlich zu Weihnachten mit ihrer Aktion Menschen hilft, die es wirklich brauchen, finden wir gut.“ Schon vor Monaten reifte deshalb im GreifBar-Team die Idee zu dieser ungewöhnlichen Aktion, die am 8. Dezember in der Stadthalle steigen soll. Danke!

Aktuelles aus christlicher Perspektive

Sechsmal im Jahr bringt das GreifBar-Team um Michael Herbst in der Stadthalle aktuelle Fragen mit dem christlichen Glauben in Beziehung und ins Gespräch. Aus christlicher Perspektive werden dabei lebensnahe Themen wie das Umweltbewusstsein, der Umgang mit Selbstzweifeln oder Verletzungen beleuchtet. Es wird getanzt, gesungen, es wird Theater gespielt und bei leckerem Essen miteinander über das Thema und natürlich über Gott und die Welt gesprochen. Die Projektband GreifBar, die sich aus engagierten Hobbymusikern zusammensetzt, spielt dabei Lieder der aktuellen Pop-Musik, Blues oder Titel von Singer/Songwritern, die das Thema passend oder kontrovers aufgreifen.

Liedversteigerung: „Eine absolute Premiere“

Am 8. Dezember lädt GreifBar nun zu einem Konzert unter dem Motto “Stille Nacht, heilige Nacht“. Neben der GreifBar-Projektband wird vor allem die Band „Seeside“ die Bühne rocken, die pünktlich zum Konzert ihr neues Album „Fass dir ein Herz“ herausbrachte. Die GreifBar-Band lässt sich auf das Experiment einer Weihnachtsliedversteigerung ein. „Für uns ist eine solche Liedversteigerung eine absolute Premiere“, sagt der Gitarrist Andreas Scheuermann, der wegen eines Fußbruchs diesmal nicht auf der Bühne steht. Die Noten für die zur Auswahl stehenden zehn Lieder – vom traditionellen Adventslied „Tochter Zion“ bis zum Pop-Song „Last Christmas“ – gingen bereits an die vier Musiker, die schon kräftig einzeln proben. Wenn am Abend des 6. Dezember feststeht, welche Lieder gevotet wurden, trifft sich die Band zur gemeinsamen Probe, bei der die Siegerlieder arrangiert werden. „Der Zeitplan ist natürlich sportlich“, sagt Gitarrist Daniel Schneider. „Das Vorhaben ist für uns eine Black Box.“ Es wird also spannend.

Diese Weihnachtslieder können ersteigert werden:

Diese Weihnachtslieder können Sie ersteigern 1. Tochter Zion2. Last Christmas3. Leise rieselt der Schnee 4. Jingle Bells5. Let it snow6. Freue Dich, Welt 7. Sind die Lichter angezündet 8. Stern über Bethlehem9. Macht hoch die Tür10.Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet sehr Wie können Sie ersteigern? Überweisen Sie bitte bis Freitag, den 6. Dezember, die Spende unter Angabe Ihres Namens auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Vorpommern Empfänger: Zeitreisemobil IBAN: DE 35 1505 0500 0112 2475 55 Verwendungszweck: Titel Ihres Wunschsongs

Amerikanische Versteigerung

Wie können die Lieder nun ersteigert werden? Nach dem Prinzip einer amerikanischen Versteigerung werden am Sonntag die vier Lieder gespielt, die das höchste Gesamtgebot erzielen, also auf welche die höchsten Spendensummen auf dem OZ-Weihnachtskonto eingehen. Zudem wird bei den Siegersongs auch der Spender mit dem höchsten Einzelgebot genannt. Es lohnt sich also doppelt und jeder Teilnehmer kann mit seiner Gabe das Programm beeinflussen. Für ein bisschen Weihnachtsmarktflair sorgen an diesem Abend Zuckerwatte, Grillwürstchen und drei verschiedene Suppen, die vom Bistro Rosmarin gespendet werden. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.

Doch so fröhlich die Stimmung anmutet und man die Vorfreude auf den besonderen GreifBar-Abend spürt – die Musiker lenken die Gedanken auch auf das Projekt des Zeitreisemobils, das schwerkranken Menschen eine Reise zu Orten oder zu Verwandten und Freunden ermöglicht, die sie in einer kritischen, wenn nicht sogar letzten Lebensphase noch einmal sehen wollen.

Hoffnung macht das Leben wertvoll

Raik Harder sieht in dem Zeitreise-Projekt einen starken christlichen Bezug. „Die Erfüllung eines letzten Wunsches kann einen Menschen noch einmal mit sich selbst versöhnen und sie kann auch eine Art Gottesbegegnung sein.“ Auch für Daniel Schneider ist es eine Herzensangelegenheit, das Projekt zu unterstützen. „Dieser Wunsch am Lebensende ist ein Fixpunkt, der den Menschen Hoffnung gibt und solange Hoffnung da ist, ist das Leben wertvoll.“

Mitsingen ist erwünscht

Beim GreifBar am Sonntag wird es fröhlich, besinnlich, herzerwärmend und wahrscheinlich auch laut. Dafür sorgen die Rock´n Roller von Seeside und das GreifBar-Experiment. Gemeinsames Singen verbindet, vor allem in der Adventszeit und zu Weihnachten. „Deshalb ist Mitsingen auch ausdrücklich gewünscht“, betont Andreas Scheuermann. Wer textunsicher ist, hat keine Ausrede. Die Texte sollen mit einem Beamer an die Wand geworfen werden.

