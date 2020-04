Zum Schutz der Fußgänger: Putz bröckelt vom Sitz der Greifswalder Juristen

Greifswald

Gegenüber dem Dom, vor der Fassade des Hauses Domstraße 20, hängen Netze. Es sind keine Vorboten einer kommenden Sanierung des gegenwärtigen Sitzes der Juristen der Greifswalder Hochschule. Mit den Netzen werde nur die Verkehrssicherheit hergestellt, so Unisprecher Jan Meßerschmidt. „Es sollen Passanten keine Putzstücke oder Steine auf den Kopf fallen.

Der jetzige könnte auf den ersten Blick noch aus der Bauzeit stammen. 1833/34 wurden auf dem Grundstück Domstraße 20 Buden von Gerichtsdienern abgerissen. An deren Stelle wurde ein Oberlandesgericht errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben hier Studenten gewohnt und vielen wird das Haus noch unter dem Begriff „ Kreml“ in der DDR in Erinnerung sein. Hier hatten die Sektion Marxismus-Leninismus und Leitungen der SED, der Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend ( FDJ) und der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) der DDR ihren Sitz.

Denkmal der schwedischen Großmachtzeit

Auch die Fassade des ebenfalls heute von den Unijuristen genutzten früheren Hofgericht Domstraße 20a bröckelt seit Langem. In der DDR tagte hier das Kreisgericht. Das Haus ist eines der herausragenden Denkmale ganz Vorpommern aus der Großmachtzeit der Schweden und verfügt über die älteste Greifswalder Tür. 1709 bis 1711 wurde es nach Plänen des Stettiners Georg Wolfram errichtet.

Der Putz stammt zum Teil noch aus der Erbauungszeit, das ist gesichert. Weil er bröckelt, hatte der seinerzeit zuständige Betrieb für Bau und Liegenschaften auch schon ein Netz angebracht. Aktuell halten Bauzaunteile Passanten auf Abstand.

Eine Sanierung dieser Gebäude und des vergleichsweise modernen Anbaus ist nicht in Sicht. Nach der Fertigstellung des Campus Loefflerstraße ziehen die Rechtswissenschaftler dorthin um, informiert Meßerschmidt. Sie werden dann im früheren Universitätskrankenhaus (Innere Medizin) zu finden sein. Der Gebäudekomplex Domstraße 20/20a/20b gehört Mecklenburg-Vorpommern, wird nur von der Uni genutzt. „Wir geben die Häuser 2021 an das Land zurück“, sagt der Sprecher. Sie können dann verkauft oder anderweitig genutzt werden.

Studierendenwerk winkt ab

Vor einiger Zeit hatte das Studierendenwerk Interesse geäußert, hierhin mit der Geschäftsstelle zu ziehen und ein Wohnheim einzurichten. Das ist nicht aktuell. „Es gibt im Moment keine aktuellen Planungen zur Nutzung der Domstraße 20 durch das Studierendenwerk“, sagt Geschäftsführerin Cornelia Wolf-Körnert. „Im Hinblick auf den Verwaltungssitz gibt es keine neuen Entwicklungen; bis auf Weiteres wird das Studierendenwerk seinen Sitz in der Mensa am Wall haben.“

Die frühere akademische Speisestätte soll digitales Gründer- und Innovationszentrum werden, ein Auszug des Studierendenwerks wird seit langem diskutiert. Zuletzt war ein Neubau auf der Fleischerwiese Favorit.

Von Eckhard Oberdörfer