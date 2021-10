Zum ersten Advent: Beliebter Handwerkermarkt in Greifswald findet statt

Greifswald

Der Weihnachtsmarkt in Greifswald findet in diesem Jahr statt und nun steht auch fest, dass ein weiterer Höhepunkt für Familien in den Veranstaltungskalender zur besinnlichen Zeit zurückkehrt. Der beliebte Adventsmarkt im Pommerschen Landesmuseum soll nach Angaben von Museumssprecherin Julia Kruse am ersten Adventswochenende seine Türen öffnen.

Im Grauen Kloster werde am Sonnabend, 28. November, und am Sonntag ein buntes Programm organisiert. So werden Kunsthandwerker ihre Waren feilbieten, allerdings in kleinerer Anzahl als in den vergangenen Jahren. Um die Abstandsregeln einzuhalten, würden die Stände weiter auseinandergestellt, erklärt Julia Kruse. „Wir werden eine Höchstgrenze für die Besucher haben, die zur gleichen Zeit teilnehmen können. In den vergangenen Jahren hatten wir über 3.000 Gäste, aber das wird in diesem Jahr nicht möglich sein“, sagt sie.

3G-Regel wird umgesetzt

Das Begleitprogramm für die Veranstaltung werde weihnachtlich ausgerichtet sein – für Kinder werde es eine spielerische Grafikwerkstatt und ein Kindertheater geben. An beiden Tagen stehe zudem ein musikalisches Rahmenprogramm auf dem Plan, blickt Kruse voraus. Der Einlass werde sich an den dann geltenden Coronaregeln orientieren. Für das Museum ist der aktuelle Stand, dass nur geimpfte, genesene und tagesaktuell negativ getestete Personen kommen dürfen: die 3G-Regel. „Wir haben dafür ein Hygienekonzept mit einem Einbahnstraßensystem erstellt“, sagt Kruse und fügt an: „Es war sehr schade, dass wir im letzten Jahr nichts anbieten konnten, weil das Museum geschlossen war.“

Auch der Weihnachtsmarkt, der drei Tage vorher seine Pforten öffnet, findet in diesem Jahr unter der 3G-Regel statt. Allerdings hatte der Landkreis als Ordnungsbehörde bereits angekündigt, dass es keine Einlasskontrollen geben wird. Stattdessen sollen Nachweise stichprobenartig kontrolliert werden.

