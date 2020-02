Zum vierten Mal: Greifswalder Busfahrer streiken am Mittwoch

Greifswald

Die Busfahrer in Greifswald erhöhen in der aktuellen Tarifrunde den Druck auf die Arbeitgeber. Die Beschäftigten des Verkehrsbetriebs Greifswald treten vom frühen Mittwochmorgen an in einen eintägigen Warnstreik. Knapp eine Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde will die Gewerkschaft Verdi damit deutlich machen, dass der Kommunale Arbeitgeberverband endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen soll, wie Gewerkschaftssprecherin Andrea Moder sagte. Beim letzten Warnstreik vor einer Woche beteiligten sich alle Greifswalder Busfahrer. „Wir rechnen damit, dass auch am Mittwoch wieder alle Fahrer dabei sein werden“, so Moder.

Die Gewerkschaft fordert 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde. In Greifswald erhalten die Busfahrer eigenen Angaben zufolge einen Stundenlohn von etwa 15 Euro und damit rund drei Euro weniger als die Schweriner Kollegen. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Lohnsteigerung von 4, 4 Prozent angeboten. Verhandelt wird wieder am 17. Februar in Rostock. Der Schülerverkehr ist wegen der Winterferien nicht vom Streik betroffen.

Von MR