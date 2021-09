Studierende in der Pandemie - Zurück in die Hörsäle: So will die Uni Greifswald in das Wintersemester starten

Schachbrettmuster statt 1,5 Meter-Regel: Mit einem neuen Raumbelegungskonzept ermöglicht die Universität Greifswald vorwiegend Präsenzbetrieb im kommenden Semester.