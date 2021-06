Zuwachs im Dinopark auf Usedom: 16 Meter langer Riese jetzt dabei

Mölschow

Im Dinopark in der Gemeinde Mölschow auf der Urlauberinsel Usedom ist ein neuer Koloss zu Hause. Seit ein paar Wochen gehört zu den Exponaten auch ein Spinosaurus. Der riesige Dino war seinerzeit der größte Fleischfresser und wurde bis zu 16 Meter lang.

In genau dieser Originalgröße wurde der Dino aufgebaut, denn auch alle anderen Exponate im Dinopark Mölschow sind in Originalgröße zu bestaunen. Heiko Meier, Maler-Lackierer aus dem schönen Schaumburg (Niedersachsen), ist bei der Firma Bernd Wolter Design angestellt und hat dem Dino den äußeren Anstrich verpasst. „Ich lackiere täglich neue oder auch bereits aufgestellte Dinosaurier-Exponate, wie diesen Spinosaurus, hier im Dinopark in Mölschow. Es ist mir, aber auch den Betreibern des Parks wichtig, dass die Farbgebung schon den wissenschaftlichen Erkenntnissen nahekommt, die es zum Spinosaurus gibt“, erläutert er.

90 Dinos in Originalgröße

Mittlerweile werden 90 verschiedene Dinosaurier in Lebensgröße und wissenschaftlich korrekt nachgebildet auf Usedom gezeigt. Auf der 3,6 Hektar großen Fläche sind auch Tyrannosaurus Rex und der mit 24 Metern längste bekannte Dinosaurier, der Diplodocus, ausgestellt. Am Pfingstsonnabend 2018 öffnete der Park auf Usedom, nur wenige Kilometer von Wolgast entfernt, erstmals seine Pforten. Vom ersten Tag an war die Einrichtung bei Einheimischen und Urlaubern beliebt.

Schon weit über eine Million investiert

Betrieben wird der Dinopark von Denni Stey (43) und seiner Frau Bettina Eske (36). Stey investierte schon weit über eine Million Euro in den Park, in dem während der Hauptsaison zehn Mitarbeiter an sieben Tagen in der Woche dafür sorgen, dass sich die Besucher wohlfühlen. Der monatelange Lockdown hat auch im Dinopark ein großes Loch in die Kasse gerissen. „Unterkriegen lassen wir uns nicht. Jetzt freuen wir uns auf viele neugierige Besucher, wenn sie auf dem urwüchsigen Gelände eine Zeitreise zu den Dinosauriern unternehmen“, sagt Bettina Eske. Wie Denni Stey informierte, werde der Park Jahr für Jahr mit weiteren Exponaten erweitert.

Öffnungszeiten des Dinoparks Mölschow: täglich von 10 bis 18 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen, wie Mindestabstand und Maskenpflicht im Gebäude.

Von Cornelia Meerkatz