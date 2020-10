Greifswald

Ein Auto ist in der Nacht zu Samstag ausgebrannt und ein weiteres beschädigt. Die Windschutzscheibe wurde eingeschlagen und der Seitenspiegel abgetreten. Wie die Polizei mitteilte, standen die Fahrzeuge am Verbindungsweg zwischen der Brandteichstraße und der Verlängerten Scharnhorststraße in Greifswald. Beide Wagen gehören Syrern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Von RND