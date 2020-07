Greifswald

Erst initiierte Bürgerschaftsmitglied Grit Wuschek eine Kundgebung mit anschließender Demonstration, dann zog das Bündnis „ Greifswald für alle“ nach: Am Donnerstag wird es in der Hansestadt zwei Versammlungen geben, die im Zusammenhang mit dem Tod des US-Bürgers George Floyd und anschließenden Solidaritätsbekundungen stehen.

Der 46-jährige Afroamerikaner kam am 25. Mai dieses Jahres bei einer gewaltsamen Festnahme in Minneapolis ums Leben. Eine Welle des Protests ging um den Erdball. Auch in Deutschland gingen tausende Menschen auf die Straßen um zu zeigen, dass eine Debatte über Rassismus in allen Teilen unserer Gesellschaft erforderlich und geboten ist. In Greifswald wurde Anfang Juni am „Internationalen Kultur- und Wohnprojekt“ (Ikuwo) in der Goethestraße ein Banner mit der Aufschrift „Rassismus tötet. Polizei mordet.“ angebracht. Dagegen hatten vier CDU-Politiker ihre Stimme erhoben und ein Plakat mit der Aufschrift „ Polizei gibt Sicherheit. Greifswald sagt Danke!“ an der Europakreuzung installiert. Seitdem wurde das Plakat zweimal mit Farbbeuteln beworfen.

Anzeige

Solidarität mit der Polizei

Grit Wuschek, die mit den Christdemokraten in der Greifswalder Bürgerschaft eine Zählgemeinschaft bildet, informierte nun am Montag über eine Kundgebung als Zeichen der Solidarität mit der Polizei. Beginn ist Donnerstag um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz. „Wir wissen, dass unsere Polizeibeamten fast ausnahmslos jeden Tag ihr Bestes geben. Wir lassen nicht zu, dass diese Männer und Frauen von ein paar ,Aktivisten’ immer wieder verunglimpft werden“, begründet sie ihr Engagement.

Weitere OZ+ Artikel

Rassismus muss thematisiert werden

Das Bündnis „ Greifswald für alle“ hingegen versammelt sich bereits um 16.30 Uhr auf dem Fischmarkt. Sein Motto: „Rassismus tötet. Überall.“ „Obwohl immer wieder über rechtsextreme Vorfälle in Polizei, Verfassungsschutz, Justiz und Bundeswehr berichtet wird, scheint es um den Aufklärungswillen solcher nicht gut bestellt“, sagt Sprecher Gregor Kochhan. Das Bündnis wolle die Diskussion über Rassismus und Ausgrenzung in allen Teilen der Gesellschaft nicht den „Vereinfachern und Populisten“ überlassen. Das Problem sei zu vielschichtig, um es auf einfache Parolen herunterzubrechen. „Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind ein gesellschaftliches Problem und in weiten Teilen der Gesellschaft vorhanden, dies ist in staatlichen Organen und Institutionen nicht anders und muss angegangen werden“, betont Kochhan.

Verkehr wird teilweise beeinträchtigt

Die Polizei werde beide Versammlungen begleiten, so Sprecher Andrej Krosse auf OZ-Anfrage. „Wir rechnen mit einem friedlichen Verlauf“, sagt er. Da die Veranstaltung auf dem Marktplatz mit einer Demonstration durch mehrere Straßen fortgesetzt werde, sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Der Zug soll laut Wuschek über den Schuhhagen zur Europakreuzung, weiter in Petershagenallee bis zur Rathenaustraße führen. Von dort gehe es über die Wolgaster Straße zurück zur Europakreuzung. Auf dem Theatervorplatz wollen die Teilnehmer Luftballons steigen lassen.

Von Petra Hase