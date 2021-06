Greifswald

Auf dem Weg zur Stadthalle und damit zum Sitzungssaal der Bürgerschaft mussten die Greifswalder Kommunalvertreter an gleich zwei Demonstrationen vorbei. Rund hundert Menschen nahmen an beiden Veranstaltungen teil und in beiden ging es im weitesten Sinne um Umwelt.

Direkt an der Europakreuzung, am Eingang zur Innenstadt, fand die deutlich größere der beiden Demonstrationen statt. Aufgerufen hatte die Initiative „Unser Land schafft Wandel“, welche sich für ein vielfältiges und lebenswertes Umland von Greifswald einsetze. Die Initiative wolle eine Landwirtschaft zum Wohle von Mensch und Natur – deswegen auch die Demo.

Bürgerschaft entscheidet über Pestizide in der Landwirtschaft

Einer der wohl strittigsten Tagesordnungspunkte ist ein Antrag der Stadt in Kooperation mit dem Verein Greifswalder Agrarinitiative (GAI), wonach sich Landpächter künftig an klare Regeln halten sollen. Besonders der Einsatz von Pestiziden soll auf den städtisch verpachteten Flächen deutlich reduziert werden – so will es die Beschlussvorlage. Naturschützer kritisieren das Vorhaben jedoch, so auch die Initiative „Unser Land schafft Wandel“.

Die zweite – deutlich kleinere Veranstaltung – hatte nicht die Pflanzen vor den Toren Greifswalds, sondern die Tiere in den Stadtgrenzen zum Thema. Wildschweine und deren Beseitigung schreibt sich die neugegründete Initiative für Greifswald (IfG) auf die Fahnen. In mehreren Redebeiträgen betonten die Mitglieder der Initiative, wie groß die Gefahr durch Wildschweine sei und wie immens das Versäumnis durch die Stadt.

Politische Diskussionen auf dem Theatervorplatz

Mitbegründerin und Vorsitzende der Initiative ist Grit Wuschek, die seit 2019 als Einzelkandidatin in der Bürgerschaft vertreten ist. Besonders hart: Die neue Initiative warf der Verwaltung und den Fraktionen in der Bürgerschaft Versagen bei dem Thema vor. Zum Hintergrund: Im April hatten alle Fraktionen fast einstimmig einen 10-Punkte-Plan gegen die Wildschweine im Stadtgebiet beschlossen. Seitdem seien laut Bürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) rund 24 Tiere geschossen worden.

Die aus seiner Sicht falschen Anschuldigungen wollte Jörg König (Grüne), der Vorsitzende des Umweltausschusses, nicht auf sich sitzen lassen. Er ergriff kurzerhand das Mikrofon, um einige von Wuscheks Aussagen geradezurücken. Während fast alle politischen Lager Änderungen eingebracht und aktiv an der Wildschweinproblematik mitgearbeitet hätten, war es nur die Einzelkandidatin selbst, die keine Änderung bei der Debatte, wie die Wildschweine in den Griff zu bekommen seien, beisteuerte. Sich nun hinzustellen und so zu tun, als hätte nur die IfG das Problem mit den Tieren erkannt, hielt König für falsch.

Von Philipp Schulz