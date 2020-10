Zwei Quartiersmanager für vier Greifswalder Stadtteile

Greifswald

Sie koordinieren Projekte, beraten Bürger und bringen Einwohner zusammen: In Greifswald werden sich künftig zwei Quartiersmanager um die Stadtteile Schönwalde I und II und das Ostseeviertel Park- und Ryckseite kümmern. Die Bürgerschaft beschloss am Montagabend die Verstetigung der Arbeit, die bislang über den Caritasverband geleistet und aus dem Förderprogramm „ Soziale Stadt“ finanziert wird. Ursprünglich hatte die Verwaltung dafür die Schaffung einer Personalstelle vorgesehen. Simone Dehn (Linke), Ortsteilvorsitzende in Schönwalde II, machte aber deutlich, dass das von der Verwaltung geplante Konzept einen Rückschritt in der Quartiersentwicklung bedeute. Die Umsetzung der Begleitung des Stadtteilkalenders, der Stadtteilzeitung, des Stadtteilgartens, der begleitenden Veranstaltungsprogramme wie „Singende Balkone“ wären gefährdet, so Dehn.

Unterstützung für die Forderung kam von den Fraktionen der Linken, der SPD und den Grünen. Die Stellen sollen bis möglichst Anfang 2021 besetzt werden, weil zum Jahreswechsel der Vertrag mit dem Caritasverband ausläuft. Demnach soll die Öffnungszeiten des Quartiersbüros in Schönwalde II im bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten erhalten werden. Der Vorsitzende der Orsteilvertreteung Schönwalde I, Ibrahim Al Najjar, forderte für Schönwalde I ebenfalls ein Quartiersbüro. Die Probleme in beiden Stadtteilen seien identisch, so der SPD-Politiker.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von M.R.