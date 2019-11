Demmin

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagnachmittag um 16.20 Uhr zwischen den Ortschaften Wolkow und Dargun Schlangenlinien gefahren. Die Polizei bekam den 37-jährigen Autofahrer zu fassen und führte ein Alkoholtest durch. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei einen Alkoholwert von 1,78 Promille und keine Fahrerlaubnis.

Die Polizei händigte der Lebensgefährtin die Fahrzeugschlüssel aus. Sie nahm den betrunkenen Mann mit nach Hause. Die Beamten haben Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Bei der einen Fahrt blieb es jedoch nicht: Am Samstagabend gegen 19.20 Uhr informierte die Frau die Polizei, dass ihr Freund sie unter Druck gesetzt habe und wieder mit dem Auto weggefahren sei. Der Mann konnte bei seiner zweiten Fahrt nicht gefunden werden. Daraufhin zeigte die Polizei den Mann erneut an. Die Ermittlungen dauern an.

Von OZ