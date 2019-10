Zwei Verletzte bei Feuer in Einrichtung für betreutes Wohnen in Greifswald

Greifswald

Schrecken in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Greifswald: Bei einem Brand sind am Sonntagmorgen zwei Bewohnerinnen im Alter von 82 und 92 Jahren verletzt worden. Sie wurden wegen einer Rauchgasvergiftung in die Universitätsmedizin Greifswald gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die 92-Jährige am Morgen Brötchen in einem Mini-Backofen aufgebacken, der neben einem Küchenherd stand. Der Herd sei ebenfalls in Betrieb gewesen. Während der Abwesenheit der Bewohnerin hätten sich dann eine Pfanne und ein Topf entzündet. „Es kam zu einem kleinen Brandausbruch im Bereich des Herdes mit einer starken Rauchentwicklung“, sagte ein Polizeisprecher in Neubrandenburg. Der Brand sei noch in der Wohnung der 92-Jährigen gelöscht worden.

Feuerwehr rückte mit 20 Kameraden an

Um 9.05 Uhr ging der Notruf ein. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr rückten mit 20 Kameraden an. Das Feuer sei sehr zügig gelöscht worden, sagte die stellvertretende Bereichsleiterin Antje Struck vom Pflegedienst Heinrich & Heinrich, der die Einrichtung mit etwa 40 Bewohnern in der Rigaer Straße betreibt. Die Brandschutztüren hätten sich automatisch geschlossen, so dass sich der Rauch nicht über die anderen Etagen ausbreitete und diese auch nicht evakuiert werden mussten.

Ausweichunterkünfte für drei Bewohner

„Wir sind froh, dass der Brand halbwegs glimpflich verlief“, so Struck weiter. Dennoch sei die Aufregung im Haus natürlich groß gewesen. „Wir hoffen nun, dass die beiden Bewohnerinnen schnell aus dem Krankenhaus entlassen werden können.“ Für insgesamt drei Bewohnerin der betroffenen Etage, darunter auch die 92-Jährige wurden Ausweichunterkünfte bereitgestellt – zwei von der Wohnungsverwaltungsgesellschaft WVG. Eine Dame sei in einem anderen Haus des Pflegedienstes untergekommen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15 000 Euro. Die betroffenen Wohneinheiten werden nach Angaben der Polizei für einige Zeit nicht bewohnbar sein, da sie stark verrußt seien. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Von Martina Rathke