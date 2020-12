Zwei neue Radzählstationen in Greifswald installiert

Greifswald

In Greifswald wird das Mobilitätsverhalten der Einwohner jetzt rund um die Uhr gemessen. Konkret wird erfasst, wie viel und wie oft Hansestädter mit dem Fahrrad unterwegs sind. Dafür wurden zwei neue Radzählstationen installiert, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Daten sollen als Grundlage für die Optimierung und den Ausbau der Radinfrastruktur dienen.

Für das Erfassen der Radfahrer wurden bereits am 25. November Zählschleifen an zwei Standorten in der Robert-Blum-Straße sowie an der Walther-Rathenow-Straße vom Tiefbau und Grünflächen- sowie dem Stadtplanungsamt unter den Fahrbahnbelag eingebaut. Seitdem stehen täglich aktuelle Radverkehrszahlen für beide Straßen zur Verfügung. Seit dieser Woche können die Ergebnisse der täglichen Zählungen auch online verfolgt werden.

Radfahrer werden rund um die Uhr erfasst

Gezählt wird rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr. Die ermittelten Daten seien aussagekräftiger als einmalige Zählungen, die leicht verzerrte Ergebnisse erbringen können. Ziel sei es, den Greifswalder Radverkehr realistisch abzubilden, informiert die Stadtverwaltung. So können aus den Zählungen an verschiedenen Tagen der Woche Rückschlüsse auf die Fahrzwecke und Ziele im Radverkehr gezogen werden. Ein hohes Aufkommen morgens und abends deute auf einen hohen Anteil von Radfahrerinnen und Radfahrern im Berufsverkehr hin, Mittagsspitzen seien typisch für den Schülerverkehr.

Erfasst werden die Daten mit Zählgeräten von der Firma eco counter, die in den vergangenen 15 Jahren bereits in über 48 Ländern solche Geräte und Anzeigetafeln für den Fuß- und Fahrradverkehr installiert hat. Auf Grundlage der Daten sollen nicht nur langfristig die Radinfrastruktur verbessert und die Verkehrssicherheit in Greifswald erhöht werden. Die Daten seien auch Grundlage für das Etablieren von Serviceleistungen, beispielsweise einen regulären Winterdienst, und sollen auch für die Überarbeitung der städtischen Radverkehrsförderung genutzt werden, kündigt die Stadtverwaltung an.

Weitere Radzählstationen geplant

Im Internet kann die Zählung in Greifswald tagaktuell unter www.eco-public.com verfolgt werden. Angezeigt werden neben den genauen Standorten auch Grafiken zur Fahrradbelastung an diesen. Die belegen, dass Greifswalder bei jedem Wetter Rad fahren. Auch an kälteren Tagen wird die Walter-Rathenow-Straße im Abschnitt zwischen Zahnklinik und Uni-Campus von rund 3600 Fahrradfahrern täglich genutzt.

In den nächsten Jahren ist geplant, dass Netz dieser Radzählstationen in Greifswald weiter auszubauen. Als mögliche Standorte führt die Stadtverwaltung unter anderem die Friedrich-Loefflerstraße, den Treidelpfad, den Fahrradweg nach Neuenkirchen und die Unterführung Scharnhorststraße an.

