Zwei neue Sporthallen in Greifswald: Neubauten erneut teurer als geplant

Greifswald

Der geplante Neubau der beiden Dreifeld-Turnhallen in der Curiestraße nahe der Fischerschule und im Puschkinring in Nachbarschaft des Humboldtgymnasiums wird voraussichtlich noch teurer als gedacht. Im März hatte ein Architektenbüro Pläne vorgestellt, wonach die Stadt für beide Objekte zusammen mit 14,6 Millionen Euro rechnen müsse. Darin enthalten auch die Gestaltung der Außenanlagen, die auf 153 000 Euro (Curiestraße) bzw. 370 000 Euro (Puschkinring) grob geschätzt wurde. 

Der jetzt mit den Planungen für die Außenanlagen von der Stadt beauftragte Landschaftsarchitekt Olaf Petters legte nun aber Zeichnungen und Berechnungen vor, nach denen die Arbeiten in der Curiestraße 290 000 Euro und im Puschkinring 760 000 Euro kosten werden – unterm Strich also gut das Doppelte. Dabei seien zu erwartende Preissteigerungen bis zum Baubeginn 2023/24 von 20 bis 25 Prozent eingerechnet, erklärte Petters dem Bauausschuss der Bürgerschaft auf dessen jüngster Sitzung. Die deutlich höheren Kosten für die Außenanlagen im Puschkinring hingen ursächlich mit den neu zu errichtenden Sportflächen, wie Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage, zusammen. Dies sei an der Fischerschule nicht nötig, da bereits vorhanden.

Nur noch eine Boulderwand geplant

Zudem soll eine neue Ballfanganlage entstehen, da die Herrichtung der alten sowohl finanziell als auch aus ökologischer Sicht nicht vertretbar sei. Des Weiteren ist beabsichtigt, im Puschkinring eine Boulderwand zum Klettern zu errichten. „Ursprünglich sollte jede Sporthalle eine Boulderwand erhalten, doch jetzt gibt es die Idee, nur eine, dann aber eine größere und damit attraktivere zu errichten“, begründet der Landschaftsplaner. Das Kleinspielfeld und die Rasenfläche an der Turnhalle III sollen bleiben. Aufenthalts- und Sitzbereiche seien ebenso geplant wie Müllboxen etc. „Außerdem wollen wir so viel Grün wie möglich erhalten“, sagt Petters. Dennoch werde es aufgrund von Abriss und Neubau einige Baumfällungen geben. Ersatz sollen Neuanpflanzungen schaffen. Beide Außenanlagen werden nicht eingezäunt, seien also auch für Freizeitsportler und Spaziergänger frei zugänglich.

Bänke mit Rückenlehne gefordert

Bauausschussmitglied Ullrich Bittner (Bündnis 90/Die Grünen) regte an, bei Neuanpflanzungen einheimische Baumarten zu nutzen. Außerdem sollten unbedingt Abfallkörbe Verwendung finden, die auch vogelsicher seien. Dieses Ansinnen unterstützte Monique Wölk von der SPD. Sie regte daneben an, bei den Sitzgelegenheiten Bänke mit Rückenlehne zu bevorzugen, um auch den Bedürfnissen der Senioren nachzukommen.

Baubeginn für die baugleichen Hallen soll nach jetzigem Stand 2022 sein, Fertigstellung 2024. Das Land hatte bislang etwa sieben Millionen Euro Fördermittel avisiert. Ob es dabei bleibt – noch unklar. Die Stadt bereitet derzeit den Antrag vor. Noch vor fünf Jahren ging Greifswald von deutlich geringeren Kosten aus. Damals war von etwa 3,7 Millionen Euro pro Sporthalle die Rede.

Von Petra Hase