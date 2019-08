Krummin

Die beiden Jungen von der Insel Usedom waren von ihrer Mutter am Freitagabend als vermisst gemeldet worden. Zuletzt wurden die Kinder am Freitag in der Ortschaft Jarmen gesehen – dort waren die Brüder im Freibad zum schwimmen. Sie erschienen jedoch nicht am mit der Mutter festgelegten Treffpunkt in Jarmen.

In der Nacht zu Sonntag konnte die Polizei dann Entwarnung geben: „Die Kinder konnten durch Hinweise aus der Bevölkerung gegen Mitternacht durch die Polizei wohlbehalten aufgefunden werden“, sagte ein Polizeisprecher. „Die Polizei bedankt sich für die Mitwirkung.“

jad/RND