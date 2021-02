Greifswald/Anklam

21 Mal stellte sich in den Kliniken in Greifswald und Anklam in der letzten Januar-Woche 2021 Zuwachs für den Landkreis Vorpommern-Greifswald ein. 15 Kinder wurden vom 25. bis 31. Januar in der Universitätsfrauenklinik Greifswald geboren, sechs Babys halfen die Hebammen der Ameos-Klinik Anklam auf die Welt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mädchen dominieren in Greifswalder Klinik

Die letzte Januar-Woche dominierten in der Universitätsfrauenklinik Greifswald ganz klar die Mädchen. 13 trugen sich ins Buch der Geburten ein. Nur zwei Mal ließen Jungen in der vergangenen Woche ihren ersten Schrei des Lebens im Kreißsaal des Klinikums in der Hansestadt am Ryck vernehmen. Dort gab es gleich zwei Mal Nachwuchsfreuden im Doppelpack. Am Donnerstag und Freitag wurde jeweils ein Zwillingspärchen geboren.

Anzeige

Zu den Neugeborenen, die sich in der vergangenen Woche ins Buch der Geburten der Ameos-Klinik Anklam eintrugen, gehört Milan Maahs. Am 26. Januar wurde der Junge Punkt 6 Uhr geboren. Nach dem Wiegen und Messen notierten die Hebammen für Milan, der in Ueckermünde zu Hause ist, 3380 Gramm und 51 Zentimeter. Einen Tag später stellte sich im Kreißsaal der Anklam Klinik Zuwachs für Ferdinandshof ein. Dort wohnen die frischgebackenen Eltern vom Tamme Ulrich. Um 8.20 Uhr strampelte sich der 3680 Gramm schwere und 54 Zentimeter große Junge auf die Welt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eva ist ein Sonntagskind

Schnulleralarm in Postlow/Tramstow löste Lotti Schulz am vergangenen Sonnabend aus. Dort ist das Mädchen zu Hause, das am 30. Januar kurz nach 12.30Uhr im Kreißsaal der Anklamer Klinik seinen ersten Schrei von sich gab. Lottis Eltern versetzte der 3830 Gramm schwere und 52 Zentimeter große Familienzuwachs in helle Freude.

Über ein Sonntagskind können sich die Eltern von Eva Wüstenberg freuen. Jedes Jahr werden sie nun am 31. Januar in Gellendin bei Anklam, wo die Familie wohnt, die Kerzen auf der Geburtstagstorte für ihre Tochter anzünden. Dem Mädchen halfen die Hebammen der Ameos-Klinik mitten in der Nacht auf die Welt. Exakt um 0.18 Uhr war das am Sonntag der Fall. Die kleine Eva brachte 3170 Gramm auf die Waage und war bei ihrer Geburt 50 Zentimeter groß.

Zur Galerie 21 Mal gab es in den Kliniken in Greifswald und Anklam in der letzten Januar-Woche Nachwuchsfreuden. So süß sehen die Mädchen und Jungen aus.

Bereits am 23. Januar trug sich Jasper Assmann ins Buch der Geburten der Klinik in der Peenestadt ein. Der Junge (2900 g, 50 cm) wurde um 02.12 Uhr geboren. Ausfahrten im Kinderwagen wird Jasper auf der Insel Usedom genießen können. Dort ist er zu Hause – und zwar in Garz.

Mit Frederick Sebastian Wiese erblickte in der Ameos-Klinik am 23. des Monats auch noch ein waschechter Anklamer das Licht der Welt. Der neue Einwohner der Peenestadt wog bei seiner Geburt um 11.58 Uhr exakt 3350 Gramm und maß 50 Zentimeter.

Von OZ