Greifswald

Morgendlicher Schreck für einen Schiffseigner in der Hansestadt Greifswald. In der Nacht zum Pfingstsonntag ist sein Zweimaster im Ryck gesunken. Der Vorfall ereignete sich kurz nach ein Uhr an der Kaimauer der Hafenstraße zwischen Schwedenkontor und großem Speicher. Personen wurden nicht verletzt, es war niemand an Bord.

Zum Einsatz gelangte die Greifswalder Berufsfeuerwehr. Dabei handelte es sich um Männer, die kurz zuvor noch beim Hochhausbrand in der Lomonossowallee waren, informierte Einsatzleiter Norbert Stawinsky. Die Feuerwehrleute legten im Fluss Ölsperren aus, um eine Ausdehnung der Schadstoffe zu verhindern.

Anzeige

Hafenmeister Christian Kulikowski wurde gegen drei Uhr in der Nacht alarmiert, wollte sich aber am Sonntag gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG nicht zu weiteren Details äußern. Nur so viel: Warum das Schiff auf Grund lief, sei noch unklar. Der Schiffseigner des Sportbootes hielt sich auf OZ-Anfrage ebenfalls bedeckt.

Weitere OZ+ Artikel

Zum Einsatz kam in der Nacht auch das Technische Hilfswerk, konkret sechs Helfer der Ortsgruppe Stralsund, wie THW-Sprecher Raphael Scheibner auf OZ-Nachfrage erklärte. „Da waren die Ölsperren aber bereits von der Berufsfeuerwehr ausgelegt. Unsere Männer unterstützten dann noch mit Absorbern, die das Öl aufsaugen“, sagte er.

Lesen Sie auch:

Von Petra Hase