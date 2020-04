Zwischen Hoffen und Bangen: Greifswalder Einzelhändler warten auf Coronahilfen

Greifswald

Seit einer Woche wartet Simone Witt auf eine Rückmeldung, doch noch ist kein Geld auf ihrem Konto. Die Inhaberin des Teekontors in der Einkaufsmeile Greifswalds gehört zu den wenigen Händlern, die noch öffnen dürfen und ist zugleich eine von vielen, die auf Fördermittel von Bund und Land hoffen. Die Coronakrise lässt derweil ihre Einnahmen sinken. „Meine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und zwei studentische Aushilfen musste ich entlassen“, bedauert Witt. Sie wolle trotz der Krise hoffnungsvoll bleiben und freut sich über ihre Stammkunden, die immer noch kommen. Zudem setzt sie auf ihren Onlineshop.

Über 200 Soforthilfen in Greifswald bewilligt

Bis Montagabend wurden insgesamt 222 Anträge für Hilfen in Höhe von 2,6 Millionen Euro in Greifswald vom Landesförderinstitut (LFI) bewilligt; in Vorpommern-Greifswald sind es 10,9 Millionen Euro und 1011 Anträge. Das teilt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Schwerin mit. Landesweit wurden bis Dienstagabend 9.082 Anträge auf die nicht-rückzahlbaren Zuschüsse vom LFI bewilligt.

Die Greifswalder Stadtverwaltung hatte angekündigt, Gewerbetreibenden auf Antrag die Gewerbesteuer zu stunden. Zahlungen an städtische Einrichtungen wie Mieten und Betriebskosten könnten ebenso gestundet werden. Man werde „keine Stundungszinsen erheben“, hatte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) in seiner Videobotschaft vom 30. März gesagt.

„Kein Zeichen von Solidarität“

Doch als Simone Witt ein Informationsschreiben der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG), ein Unternehmen der Stadt, bekam, war sie negativ überrascht. Darin sei die Rede von möglichen Verzugszinsen im Falle einer Mietstundung gewesen. „Das war kein Zeichen von Solidarität“. Andere Händler hätten sich ebenso darüber echauffiert. Wer in Not gerate, brauche nun Hilfe. „Es ist wichtig, dass die Gewerbetreibenden die Krise überstehen. Nur gemeinsam sind wir in der Altstadt ein attraktives Einkaufsziel.“

Andreas Koch, Leiter der Wohnungswirtschaft der WVG: Man behalte sich das Recht vor, Verzugszinsen für gestundete Mieten zu nehmen. Quelle: WVG

Die WVG bestätigt, dass sie sich das Recht vorbehalte, Verzugszinsen bei einer Mietstundung zu nehmen. Verzugszinsen werden immer dann fällig, wenn eine Zahlung nicht fristgerecht erfolgt. „Unsere Aufsichtsgremien sollen keine Einzelfallentscheidungen treffen, sondern festlegen, ob grundsätzlich die gestundeten Mieten verzinst werden oder ob auf Verzugszinsen verzichtet wird“, erklärt Andreas Koch, Leiter der Wohnungswirtschaft. Die Entscheidung werde derzeit vorbereitet.

Verzugszinsen seien fair, sagt WVG Greifswald

Oberbürgermeister Fassbinder sagt, dass die WVG eine Lösung im besten Interesse der Mieter finden würde. Die Entscheidung läge Aufsichtsrat. „Die Stadt selbst wird in begründeten Fällen Mieten und Gewerbesteuern stunden und auf beides keine Zinsen erheben“, bestätigt er.

Mögliche Zinszahlungen an die WVG seien fair, argumentiert Andreas Koch: „Ohne einen angemessenen Ausgleich der freiwilligen Stundung würde der Großteil unserer Mieter, eben all diejenigen, die pünktlich ihre Miete zahlen und hierfür unter Umständen ein Sparguthaben einsetzen müssen, aus unserer Sicht benachteiligt.“

Mirko Taufer hat bereits eine Lösung mit seinem Vermieter gefunden: Er ist dem Inhaber des Weinhauses am Mark mit einer teilweisen Stundung entgegengekommen. Taufer wartet wie Teehändlerin Witt auf die Soforthilfen von Land und Bund und ist unsicher, wie lange die Einschränkung des öffentlichen Lebens noch anhält. Seine Einnahmen seien um zwei Drittel gesunken, Warenbestellungen auf Eis gelegt. Für seine Mitarbeiterin hätte er Kurzarbeit angezeigt. „Doch von der Arbeitsagentur kam bisher noch keine Rückmeldung.“ Beim Finanzamt hätte er beantragt, seine Steuervorauszahlungen nach unten zu korrigieren, auch von dort hätte er noch keine Antwort.

Mirko Taufer ist Inhaber des Weinhauses am Markt. Er hält wenige Wochen finanziell durch, dann wird es knapp. Quelle: Christopher Gottschalk

Coronakrise wird Insolvenzen zur Folge haben

Wenn Taufer seinen Laden weiter im Notstrommodus öffnen müsse, werde es nach wenigen Wochen finanziell knapp. Am Tag vor der Schließung fast aller Geschäfte am 18. März hätte er noch einen starken Umsatz gehabt; am Tag danach hätte er gewusst, dass die Einbußen schlimmer würden als erwartet. „Meine Frau und ich haben drei Kinder. Die Situation ist stressig für die ganze Familie.“

Der Antrag auf Soforthilfe beim Landesförderinstitut in Schwerin ist genau vier Seiten lang, auf denen Unternehmer versichern, dass sie in finanzielle Engpässe wegen der Coronakrise geraten; ihre Branche und Unternehmensgröße angeben. Doch werden die Hilfen später zum Bumerang? „Das LFI reagiert extrem schnell. Die Prüfungen sind derzeit nicht tief“, sagt Rolf Kammann, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern (WFG). „Es wird später sicher zu Plausibilitätsprüfungen kommen und da könnte es für Unternehmen Probleme geben.“

Zweite Förderwelle bei längeren Verboten wegen Corona?

Der psychologische Druck und der emotionale Stress bei Unternehmern sei hoch. „Es brennt. Diese Krise ist etwas noch nie da Gewesenes. Es wird einen Anstieg der Insolvenzen geben.“ Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, sagt, dass es eine zweite Förderwelle brauche, falls die Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens weitergehen.

Soforthilfen für Vereine Der Erhalt des Dorfzentrums, ein Einkauf für ältere Nachbarn, Futter für die Tiere im Tierpark – Vereine brauchen dringend Geld, um ihre ehrenamtlichen Aufgaben zu erfüllen. Dafür stehen seit Montag insgesamt 500.000 Euro aus dem Schutzfonds MV bereit. Interessierte Vereine und Ehrenamtler beantragen die Mittel unter www.ehrenamtsstiftung-mv.de/foerderung/soforthilfe. Bereits nach einem Tag wurden die ersten Mittel ausgezahlt, teilt die Ehrenamtsstiftung MV mit Sitz in Güstrow mit.

