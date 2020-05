Zwischen Hoffen und Bangen: Tourismus in Greifswald läuft verhalten an

Greifswald/Lubmin

Das Wetter könnte für die Lage in der Hotelbranche nicht passender sein: trübe, regnerisch und dazwischen ein paar Sonnenstrahlen. Seit Montag dürfen die Hotels, Campingplätze und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern nach zehnwöchigem Lockdown wieder Touristen aus anderen Bundesländern empfangen.

Margit und Michael Leese aus Landsberg ( Sachsen-Anhalt) gehören zu den ersten Urlaubern, die in Lubmin für einige Tage ausspannen wollen. Kurz nach 10 Uhr parkt das Paar ihr Auto auf dem Parkplatz vom Hotel „Seebrücke“. Es ist zwar windig und eigentlich für Ende Mai zu kühl, doch die Ostsee habe ihnen gefehlt, so Leese.

Anzeige

„Lockdown dauerte viel zu lange“

Das Wetter spielt für das Ehepaar in diesem Jahr eine untergeordnete Rolle. Schön sei, sich endlich wieder frei bewegen zu können. „Dieser Lockdown hat eigentlich viel zu lange gedauert“, sagt der Rentner. „Als wir hörten, dass man wieder an die Ostsee reisen kann, haben wir sofort gebucht.“ Michael und Margit Leese verbinden den Kurztrip mit dem Besuch von Verwandten in Greifswald.

Weitere OZ+ Artikel

Hotel in Lubmin ausgebucht

Hotelbetreiberin Andrea Moritz in Lubmin freut sich über die ersten Urlaubsgäste aus anderen Bundesländern. Quelle: Martina Rathke

Das Hotel „Seebrücke“ in Lubmin ist bis zur vorgeschriebenen 60-Prozent-Kapazitätsgrenze ausgebucht. „Der Hotelier aus Ahrenshoop, der gegen diese Begrenzung geklagt hat, hat unsere volle Sympathie“, sagt Hotelbesitzerin Andrea Moritz. Das Problem sei, dass das verloren gegangene Ostergeschäft nicht mehr aufgeholt werden könne, klagt die 49-Jährige. Rund 120 000 Euro seien dem Hotel in den vergangenen Wochen an Umsätzen verloren gegangen.

Nun wollen Andrea und Mutter Heidrun Moritz, dass sich die Gäste wohl und vor allem sicher fühlen. Dazu gehören Desinfektionsspender an den Eingängen, ein Frühstück ohne Büfett, die TV-Fernbedienung in Plastik, keine Info-Materialien auf den Zimmern sowie eine reduzierte Plätzeanzahl im Restaurant.

Homeschooling wird Problem für Tourismusbetriebe

Lubmins Bürgermeister Axel Vogt ( CDU) freut sich über die Gäste aus anderen Bundesländern in Lubmin, sieht aber noch viele Widersprüche. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Urlauber aus anderen Bundesländern kommen, aber Kinder noch immer nicht in die Schulen dürften. „Das kann man sich eigentlich nur damit erklären, dass Lehrer mehrheitlich zur Risikogruppe gehören“.

Für Tourismusbetriebe sei das ein Problem, da Arbeitskräfte fehlten. Den Weg, den Thüringen geht, nämlich die Beschränkungen aufzuheben, findet Vogt richtig. „Es geht weg von der Staatsveranwortung hin zur Eigenverantwortung des Bürgers.“

Verhaltener Optimismus in Greifswald

In Greifswald sind derzeit noch wenige Touristen zu sehen. Der Chef der Greifswald Marketing GmbH, Maik Wittenbecher, spricht von „verhaltenem Optimismus“, wenn er auf die kommenden Wochen schaut. „Unser touristischer Erfolg wird von der Entwicklung der Infektionszahlen und den weiteren Lockerungen abhängen“, sagt er.

In der vergangenen Woche seien in der Stadtinfo rund 50 Anrufe von auswärtigen Gästen eingegangen. Im Vergleich zu den Vorjahren sei die Nachfrage damit noch „unterdurchschnittlich“ – stattdessen sei der Informationsbedarf riesig. Die Anrufer fragten, ob sie ans Meer dürften, ob Museen oder Tierpark geöffnet hätten. Immerhin jede zweite Anfrage mündete in eine Buchung. Ein Konzept, wie Stadtführungen unter den geltenden Hygienevorschriften durchgeführt werden können, wird derzeit vom Gesundheitsamt geprüft.

60-Prozent-Regelung in der Kritik

Die Hoteliers in der Hansestadt Greifswald freuen sich, dass die Saison endlich losgehen kann. Doch auch hier steht die Regelung der Landesregierung, dass nur 60 Prozent der Betten belegt werden dürfen, in der Kritik. „ Mecklenburg-Vorpommern ist Tourismusland Nummer Eins. Andere Bundesländer haben diese Regelung bereits aufgehoben, warum haben wir die dann noch?“, fragt sich Marianne Bethge vom Hotel „Kronprinz“. Sie kritisiert, dass Eilanträge an das Land nicht schnell genug entschieden werden. „Wir brauchen dringend die volle Auslastung“, meint sie. Einige Gäste aus anderen Bundesländern hätten ihren Aufenthalt im Hotel „Kronprinz“ bereits gebucht, besonders zu Pfingsten werde es eng, schätzt Bethge. Frühstück gibt es nicht wie gewohnt vom Buffet, sondern wird per Bestellung an den Tisch serviert.

Auch im Hotel „Olive“ in der Greifswalder Innenstadt sind bereits Buchungen von Gästen aus anderen Bundesländern eingegangen. Von den insgesamt acht Zimmern müssen wegen der Regelung zwei verschlossen bleiben. „Aber immerhin dürfen wir überhaupt wieder Gäste empfangen“, freut sich Inhaber Mourad Askri. „Lieber 60 Prozent als gar nicht.“ Er betont, dass nicht nur an die Touristen gedacht werden sollte, sondern auch an die Einheimischen, die während der Krise die Restaurants unterstützen. „Ohne die Greifswalder würde der gesamte touristische Betrieb nicht mehr funktionieren“, so Askri.

Studenten froh über Hotel-Öffnung

Die mobilen Mini-Hotels in Greifswald, die „Slubes“ am Yachthafen, starten nun auch in die Saison. Die Testphase im vergangenen Jahr lief gut, sodass derzeit an einer dauerhaften Baugenehmigung gearbeitet wird. Der Vorteil an den „Slubes“ sei es, dass man getrennt voneinander wohne, meint Anselm Franz, Geschäftsführer der Firma Veloform. Somit sei eine mögliche Ansteckung unwahrscheinlicher als in einem Hotel.

Doch nicht nur Touristen und Hoteliers freuen sich über die Hotel-Öffnungen. Studentin Friederike Marquardt erwartet in der kommenden Woche ihre Eltern in der Hansestadt. „Ich habe nächste Woche Geburtstag und es war lange nicht klar, ob meine Eltern aus Hamburg mich besuchen können“, sagt die 24-Jährige. Weil es in ihrem WG-Zimmer keinen Platz für Besucher gibt, übernachten die Eltern dann im Hotel.

Für die Maßnahmen hat die junge Frau Verständnis. Ihrer Meinung nach gäbe es mehr Corona-Fälle in MV, wenn Touristen aus anderen Bundesländern an der Ostsee Urlaub gemacht hätten. Sie hofft, dass die Gäste verantwortungsvoll mit der wieder gewonnenen Freiheit umgehen und zu Hause bleiben, wenn sie Symptome zeigen. „Ansonsten müssen die Hotels wohl wieder schließen“, fürchtet Marquardt.

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Lesen Sie auch:

Von Martina Rathke und Stefanie Ploch