Uwe Heimowskis Lebensgeschichte geht ans Herz. Sucht, Elend, Selbstaufgabe – aus allem hat er sich befreit. Diese Geschichte erzählt er bei der letzten Auflage von „ Drehmoment“ in diesem Jahr, einem Männerabend, den mehrere christliche Gemeinden seit diesem Jahr organisieren. Männer hören dabei stets einem anderen Mann zu, wie er aus seinem Leben erzählt und über seinen Glauben spricht; der Titel „ Drehmoment“ bezieht sich auf diese Wendepunkte als auch auf das mechanische Drehmoment. Veranstaltungsort ist schließlich eine Autowerkstatt. „Wir wollen hier ein niedrigschwelliges Angebot machen, um Männer zu erreichen, die wir mit kirchlicher Arbeit sonst nicht erreichen würden“, sagt Mitorganisator Daniel Schneider von der Offensive Junger Christen. „Ich denke, dass sich Männer in einer Werkstatt durchaus wohlfühlen. Hier wird ein Handwerk verrichtet.“

Gast liest in seiner Bibel

Uwe Heimowski saß in seinem Autosessel rund 40 Männern gegenüber; interviewt wurde er auf der Bühne von Daniel Schneider. Der spielte mit einem Geiger vor, während und nach dem Interview Irish Folk Musik. Draußen sind es um die Null Grad, vor der Veranstaltung wurden alkoholfreies Bier und Thüringer Rostbrätel verteilt, gratis, so wie der Eintritt. Eine Feuerschale spendete Wärme. Essen und Getränke bestimmt bei „ Drehmoment“ der Gast – Uwe Heimowski stammt aus Thüringen. Er erreichte das Publikum mit seiner Schicksalsgeschichte, die in der Rettung durch den Glauben gipfelt – heute ist der gelernte Erzieher und Theologe Cheflobbyist für die Deutsche Evangelische Allianz im Deutschen Bundestag, Autor mehrerer Bücher und fünffacher Familienvater (siehe Infokasten).

Uwe Heimowski berichtet in Greifswald über seine größten Krisen

In Berlin setze er sich gegen Christenverfolgung weltweit ein, argumentiere gegen ein Komplettverbot von Angeboten, die Homosexualität „ändern“ wollen und gegen die gleichgeschlechtliche Ehe – konservative christliche Themen. Bei alldem wirkt Heimowski stets sympathisch; aus dem Publikum erfährt er keinen Widerspruch. Ein Gast las während des Bühnengesprächs in seiner Bibel. Heimowskis Ratschlag für die persönliche Lebensführung: „Liebe Männer, wartet auf die Richtige. Seid gute Ehemänner und gute Väter, es lohnt sich.“ Er spreche aus Erfahrung. In den 1980er Jahren sei er spielsüchtig gewesen, hätte Drogen konsumiert, sich geprügelt und mit Frauen geschlafen, an die er sich am nächsten Tag nicht mehr erinnern konnte.

Greifswalder Kirchen wollen Glauben zum Thema machen

Der Mann ist über 1,90 Meter groß und hätte damals nur noch 65 Kilogramm gewogen. „Am Abend meines geplanten Selbstmordes – das war 1986 – hatte ich mich mit einer Flasche Whiskey besoffen und wollte mit einem alten Auto in die Nordsee fahren. Es kam nicht dazu. Ich habe gebetet. Am nächsten morgen“, so erzählt er es, „standen ein Freund und eine Bekannte aus der christlichen Therapiearbeit vor meiner Tür. Ich habe geweint. Mein Gefühl war, dass Gott auf mein Gebet geantwortet hat.“ Die Geschichte kommt an: „Ich habe mehrmals mit den Tränen kämpfen müssen“, sagt Thomas Reininger, Mitorganisator und Mitglied der Johanneskirchengemeinde. Zu den Veranstaltern gehören zudem die katholische St. Joseph-Gemeinde und das Männerforum der Nordkirche.

„Eine Möglichkeit, aus dem Alltag herauszukommen“

„Vielen Männern fällt es leichter, ehrlich miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn sie unter sich sind. Gerade wenn es um innere Konflikte geht, schätzen viele den Austausch in einer Gruppe von Männern“, begründet Daniel Schneider den Männerabend. Gast Steffen Frank, beruflich Physiker und Laienprediger in der Johanneskirchengemeinde, ergänzt auf Nachfrage: „Da der Glauben zur Sprache kommt, ja, ist es auch ein missionarischer Abend. Ein Abend mit einer beeindruckenden Persönlichkeit auf der Bühne.“

Allianz an 1000 Orten Die Evangelische Allianz wurde 1846 in London als Zusammenschluss evangelisch orientierter Christen gegründet. Unter anderem wurde auf dem Gründungskongress beschlossen, die christliche Gemeinschaft sichtbar zu machen, die Presse heilig zu halten und Sklavenhalter von der Mitgliedschaft auszuschließen. Die Deutsche Evangelische Allianz hält heute nach eigenen Angaben Kontakt zu 350 überregionalen Werken und Verbänden. An rund 1.100 Orten in Deutschland gibt es demnach aktive Freiwillige, die sich für die Allianz einsetzen. Die Allianz hat ihren Hauptsitz in Bad Blankenburg ( Thüringen). Zum Hauptvorstand gehören 60 Mitglieder.

Torsten Pielenz war extra aus Rostock angereist. „Man hat ähnliche Maßstäbe und wahrscheinlich eine gemeinsame Weltsicht. Man kann über den Glauben oder Persönliches sprechen oder zusammen beten. Es ist eine Möglichkeit, aus dem Alltag mit Beruf und Familie herauszukommen“, sagt das Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde Toitenwinkel. So ganz könne er nicht nachvollziehen, warum Frauen an dem Abend nicht teilnehmen sollen. Er hätte nichts dagegen. Im nächsten Jahr soll es weiter gehen mit „ Drehmoment“.

