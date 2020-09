Swinemünde/Stettin

Das Fahrwasser zwischen Stettin und Swinemünde entpuppt sich als Waffenkammer. Bei den derzeitigen Ausbaggerungsarbeiten werden zahlreiche militärische Hinterlassenschaften gefunden. Eine archäologische Sensation ist ein 700 Jahre altes Schwertes, das unter einer Schicht Schlamm in der Oder lag. Es kommt wahrscheinlich aus Spanien oder Italien.

Jetzt wurden in Stettin weitere Artefakte präsentiert. Darunter ein deutsches Flugabwehrgeschütz Zwillingsockel 36, das aus zwei gekoppelten 7,92-Millimeter-Maschinengewehren ( MG 34) besteht, die auf einer beweglichen Plattform installiert sind. Ein weiterer Fund ist die Hülse einer 280-Millimeter-Artillerie-Granate des Kreuzers „Lützow“, der im Zweiten Weltkrieg während eines Luftangriffes der Alliierten auf Swinemünde beschädigt wurde.

Sonderbudget für Artefakte

Paweł Szumny, stellvertretender technischer Direktor des Seeamtes in Stettin: „In den nächsten zwei Monaten werden wir nach ähnlichen Objekten suchen. Ich denke, dass noch viele interessante Entdeckungen auf uns warten.“

Das Seeamt hat ein Sonder-Budget zur Verfügung gestellt, um die Artefakte vor der Verschrottung zu bewahren. Nach der Restaurierung können sie in den Museen der Region bewundert werden. Aleksander Ostasz, Koordinator der Fahrwasser-Ausbaggerung, betonte, dass die Artefakte sehr wertvoll seien. Bislang gebe es in polnischen Museen nichts Vergleichbares.

Objekte gehören ins Museum

„Die Hülse vom Kreuzer ,Lützow’ wurde am 29. August geborgen, sie ist mit der Jahreszahl 1939 gestempelt. Wir appellieren an alle, die etwas über die Lage von weiteren Objekten wissen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Solche Dinge gehören ins Museum“, sagte Ostasz.

Bereits jetzt können im polnischen Waffenmuseum in Kolberg und in den Swinemünder Festungen viele Artefakte bewundert werden, die während der Arbeiten zur Vertiefung des Fahrwassers zwischen Swinemünde und Stettin gefunden wurden. Eine 94 Kilogramm schwere Plattform (Abschleppwagen) und eine 37-Millimeter-Kanone vom U-Boot VIIC / 41 Nummer U-995 befinden sich hingegen im Museum in Laboe bei Kiel.

Gewehr nach Swinemünde ausgeliehen

Dr. Łukasz Gładysiak vom Waffen-Museum in Kolberg: „Die ,Lützow-Hülse’ ist die zweite, die wir im Museum in Kolberg haben. Das Flugabwehrset Zwillingsockel 36 dagegen ist mit Stettin verbunden, da es zur Montage auf den Stoewer-Geländefahrzeugen vorgesehen war, die in Stettin gebaut wurden. Nur wenige solcher Sets sind erhalten, da sie nur bis 1940 hergestellt wurden “, erklärt Dr. Łukasz Gładysiak vom Waffen-Museum in Kolberg.

Ein Gewehr aus dem Set wurde vorübergehend dem Museum für Küstenverteidigung in Swinemünde ausgeliehen, in dem auch Exponate aus dem Fahrwasser ausgestellt werden.

Von Radek Jagielski