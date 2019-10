Zwischenbilanz zum Plastikfrei-Experiment: Kostet mehr, macht aber schlanker

Greifswald/Stralsund

Eistee in einer Plastikflasche mit Plastikummantelung einem Sechser-Träger aus Plastik entnommen, Salat von der Frischetheke in einer Plastikschale und passend dazu in Plastik verpacktes Plastik-Einwegbesteck, die Kekse zum Nachtisch ebenfalls mehrfach in Plastik verpackt: Es war die reinste Plastikorgie, die wir an einem schönen Sommerabend bei einem Picknick auf einer Wiese veranstalteten.

Während des Essens wurde uns bewusst, welche Unmengen an Plastikmüll wir zu zweit produzieren, allein bei einem so kleinen Picknick. Drei, manchmal auch vier, volle gelbe Säcke Müll werden bei uns von der Entsorgung jeden Monat abgeholt. Viel zu viel. Damit sollte Schluss sein. Seit fast drei Wochen verzichten wir nun in unserem Zweipersonenhaushalt so gut es geht auf Plastikverpackungen.

Umweltschutz ist nicht günstig

Ein Leben ganz ohne Kunststoffverpackungen: Das klingt nicht nur hart, es ist es manchmal auch. Bereits am ersten Tag ging es zum nächstgelegenen Drogeriemarkt. Zwei Zahnbürsten aus Bambus, ein Shampoo in Seifenform, eine normale Stückseife als Duschgelersatz und eine Packung Zahnputztabletten (125 Stück) landeten im Stoffbeutel. Stolzer Preis für diese Dinge: 14,25 Euro. Gratis war hingegen die erste Erkenntnis, dass Umweltschutz nicht günstig ist.

Hohe Preise für plastikfreie Produkte auch im Supermarkt: In Folie verpackte Schokolade, die zu 90 Prozent aus Holzspänen besteht, kostet gleich dreimal so viel wie eine normale Markenschokolade. Beim Brotaufstrich gibt es drei Varianten: Entweder selbst machen, an der Frischetheke kaufen und dort in Papierförmchen füllen lassen oder auf Gläser mit Bioaufstrich zurückgreifen. Aus Zeitgründen haben wir uns bisher noch nicht fürs Selbstmachen entschieden. Die beiden anderen Varianten sind zwar teurer, haben aber auch eine gute Qualität.

200 Kilometer zum Einkaufen fahren?

Produkte zu finden, die nicht in Plastik verpackt sind, ist gar nicht so einfach. Einen klassischen Unverpacktladen wie in Rostock gibt es weder in Greifswald noch in Stralsund. Zum Einkaufen dort hinzufahren, würde bedeuten, hin und zurück 200 Kilometer auf der Autobahn zurückzulegen. Das wäre nicht Sinn der Sache.

So müssen wir eben einfach länger suchen. An der Frischetheke des Supermarktes nutzen wir das Tupperwaren-Pfandsystem. Eine Tupperdose wird gekauft, beim nächsten Einkauf an der Theke gibt’s eine neue. Auch hier dauert es, bis die Dose mit Käse gefüllt wird und die Brotaufstriche einzeln in Papierförmchen gefüllt sind. So richtig überzeugt uns diese Lösung noch nicht, aber der Ansatz ist ehrenwert. Beim Bäckerbrot bestehen wir darauf, dass es in eine Papiertüte eingepackt wird.

Müll und Kalorien vermeiden

Gibt es keine Alternativen zum plastikverpackten Produkt, verzichten wir einfach. Was wir nicht schnell und einfach selbst machen können, lassen wir einfach komplett weg. Weniger konsumieren – auch das ist eine Möglichkeit, um die Umwelt zu schonen. Und dieses Weniger führt auch dazu, dass wir beide abgenommen haben. Obst statt Schokoriegel, selbst kochen statt Fertigprodukte und anstatt Chips eben keine Chips: All das sind kleine Veränderungen, die Müll und eben auch Kalorien vermeiden.

Bei vielen Tipps, die wir so kennen und online auf einem Blog präsentieren, stellen wir fest, dass mit wenig Aufwand einiges erreicht werden kann. Vieles davon haben auch schon unsere Eltern und Großeltern beherzigt, weil es zu ihrer Zeit eben viel weniger Plastik gab. Frische Lebensmittel aus der Region – was heute marketingmäßig hervorgehoben wird, war früher völlig selbstverständlich.

Unser Selbstversuch geht nun ins letzte Drittel. Uns ist schon jetzt klar, dass Plastikvermeiden wie Fahrradfahren ist: Wenn man es einmal drauf hat, dann verlernt man es nicht mehr.

Tipp des Tages (19)

Weil es schlicht bequemer ist, einfach gedankenlos Plastikverpackungen weiter zu benutzen und wir ja hier nun auch schon von einigen Ausnahmen berichtet haben, gibt es jetzt mal etwas zur Motivation:



Trotz Rückschlägen nicht aufgeben!



Für uns wirkt es so, als ob ein plastikfreies Leben etwas vom Erlernen einer Sprache hat. Man lernt es nicht von heute auf morgen, man lernt es am besten, in dem man es anwendet, man ersetzt Dinge (Vokabeln) mit anderen Dingen (Vokabeln), man macht Fehler, man wird besser, etc. Deshalb empfehlen wir jedem, der auch plastikfreier leben möchte, nicht aufzugeben, wenn es mal einen Rückschlag gibt.



Beim Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, ist es ja oft so: Eine Zigarette reicht - und schon ist die Hemmschwelle zur nächsten Zigarette rapide abgesunken. Dann dauert es nicht lange und das alte Verhalten hat sich wieder durchgesetzt.



Beim Versuch, plastikfreier zu leben, sollte das anders sein. Plastik ist kein Suchtmittel. Und bei der Menge an Plastik, die in unserem Alltag vorkommt, ist es nicht verwunderlich, wenn die Reduzierung nicht gleich radikale 100 Prozent ausmacht. Aber selbst wenn mal ein in Plastik verpacktes Produkt im Einkaufskorb landet, sollte das kein Grund sein zu sagen: "Okay, jetzt ist eh alles egal." Denn das ist es nicht. Also, liebe Leute, bleibt stark!









Lesestoff zum Wochenende

Auf den Seiten der OSTSEE-ZEITUNG sind zahlreiche Artikel aus dem Themenbereich Plastik/Plastikfrei in jüngster Zeit erschienen. Hier ein kleiner Überblick, was in den vergangenen drei Wochen so veröffentlicht wurde.



Plastikproblem auf Friedhöfen in MV: Der letzte Gruß ist Sondermüll

Die Friedhöfe in MV haben ein wachsendes Müllproblem: Auf den Gräbern landet immer mehr Plastik als Grabschmuck. Rostock muss deshalb jetzt die Grünabfälle als Sondermüll entsorgen. Und das kostet die Stadt mehr als 100 000 Euro. In mehreren Städten wird nun ein Plastikverbot auf den Friedhöfen diskutiert.



gibt es zu dem Thema einen Kommentar.



Lebensmittelhandel: Der mühsame Kampf gegen die Verpackungsflut

Immer mehr Verbrauchern sind aufwendige Plastikverpackungen ein Ärgernis. Der Handel reagiert und verkauft inzwischen etwa Toastbrote ohne Plastikhüllen oder Schlangengurken ohne Schrumpffolien. Verbraucherschützern ist das nicht genug.



Greifswalderin zeigt: Ein Leben ohne Plastik ist möglich

Seit anderthalb Jahren bestreitet Maiken Albert ihren Alltag fast ohne Verpackungsmüll. Doch es gibt Produkte, bei denen sie mit sich selbst verhandeln muss und sich fragt: Kaufen oder verzichten?



Coca-Cola wird türkis: Neue Flasche besteht aus Meeresplastik

Coca-Cola setzt sich mit einer neuen Flasche für die Umwelt ein. Eine neue Flasche besteht bis zu einem Viertel aus Meeresplastik. In den Handel soll die Flasche jedoch nicht kommen.



Gegen den Plastikmüll: Rom tauscht Flaschen gegen Bahntickets

Bislang war Rom in Sachen Umweltschutz nicht unbedingt Vorreiter. Diese Aktion ist aber einzigartig in Europa: Für gebrauchte Plastikflaschen bekommen Nutzer des Nahverkehrs neuerdings Bahntickets. Und die Aktion läuft überaus erfolgreich.



Nach Rückschlag: "Ocean Cleanup" sammelt ersten Plastikmüll im Pazifik

Eine 600 Meter lange Anlage in U-Form soll unsere Meere jetzt reinigen. Das Unternehmen “The Ocean Cleanup” schafft es - nach einem Rückschlag im letzten Jahr - nun Plastikmüll aus den Meeren zu fischen. Auch Mikro-Plastik erwischt der Müllsammler.



Made in China: Forscher untersuchen Plastikmüll im Meer

Der Anteil von Plastikmüll im Meer wird jährlich größer. Forscher haben nun untersucht, woher dieser Müll stammt, der zu einem großen Teil aus Flaschen besteht. Dazu hat ein Forschungsteam das Treibgut auf einer unbewohnten Insel analysiert und überraschende Ergebnisse erzielt.



Make-Up-Artistin: "Naturkosmetik ist ein Statement"

Als Visagistin sorgt Marisol Prada dafür, dass Models auf Fotos oder dem Laufsteg makellos aussehen – und macht dabei eine Sache anders als die meisten ihrer Kollegen. Sie setzt ausschließlich auf nachhaltige Naturkosmetik. Was „Bio-Schminke“ alles kann und wie sich eine scheinbar oberflächliche Szene langsam verändert.











Tipp des Tages (18)

Das Wochenende steht vor der Tür und damit für viele auch ein Wochenendeinkauf und mal wieder eine Art Plastikorgie. Dazu hier der Tipp:



Vorm Supermarkt auf den Wochenmarkt



Die meisten Plastikverpackungen bekommt man, wenn man in Supermärkte geht. Auf dem Wochenmarkt gibt es hingegen viele Lebensmittel unverpackt. Die kann man sich in den Stoffbeutel oder die mitgebrachte Dose packen lassen.



Wahrscheinlich ist es nicht möglich, alles auf dem Wochenmarkt zu bekommen, was sonst im Supermarkt besorgt werden würde. Aber wenn man vor dem Supermarkt den Wochenmarkt besucht, kann man dann zumindest einen Teil der Lebensmittel ohne Plastik nach Hause tragen - und beim Einkaufen noch einen netten Schnack halten.



Text: Kai

Foto: Peter Binder





Plastikscham

In diesem Jahr ist das Wort Flugscham neu in unserem Sprachgebrauch aufgetaucht. Leute schämen sich, wenn sie das Flugzeug benutzen, weil sie wissen, dass es schädlich fürs Klima ist, ein Big Point in der persönlichen Klimabilanz sozusagen.



Ein ähnliches Gefühl überkam uns neulich, als wir aus Faulheit und Verlangen einfach mal wieder einen in Plastik verpackten Frischkäse gekauft haben. Natürlich ist das keine große Sache und auch kein Big Point in unserer Klimabilanz, aber doch eine Art Rückfall oder ein Moment der Schwäche. Tatsächlich haben wir uns dafür etwas geschämt. Das ändert zwar nichts an der Tatsache, Plastik gekauft zu haben, aber es zeigt doch, wie sehr dieser Versuch bei uns schon auf der emotionalen Ebene angekommen ist.



Text: Kai

Weitere Ausnahmen

Leider sind wir nicht umhin gekommen, ein paar weitere Ausnahmen zu machen.



1. Schokolade

Sorry, aber ohne Schoko macht das Leben keinen Sinn. Wir kaufen jetzt nur noch das teure Zeug. Das hat uns echt überzeugt. Die Innenfolie sieht auch wie pures Plastik aus, besteht aber zu 90 Prozent aus Holzfaser und ließe sich kompostieren. Das Papier ist mit ölfreier Farbe bedruckt. Die Verpackung hat uns überzeugt. Zudem sagen die Hersteller, dass sie sich für faire Bedingungen für die Produzenten und gegen Kinderarbeit einsetzen. Da zahlen wir gerne etwas mehr für. Ach ja, und der Inhalt: Lecker!



2. Liquids

Für Christins E-Zigarette wird so'n Zeug benötigt, das dann verdampft. Leider gibt es das nur in Plastikverpackungen.



3. Zahnbürste

Diese Bambusbürste reißt mir leider immer mal wieder die Innenseiten der Lippen aus. Deshalb habe icn zwischendurch immer mal wieder zur Plastikbürste gegriffen.



4. Aromen für den Wassersprudler

Leider gibt es diese Sirups zum Beimixen entweder in Glasflaschen, dann bestehen sie aber zu einem beträchtlichen Teil aus Zucker. Oder es gibt sie in Plastikflaschen mit höchstens einem halben Liter Inhalt. Wir haben uns dafür entschieden, diese zu verwenden. Immerhin ersetzen solche Flaschen (ergeben etwas weniger als die angegebenen 9 Liter) viele Einwegflaschen für Softdrinks.

Was wir nicht verstehen: Für die Kohlensäureflaschen gibt es ein Mehrwegsystem und man bekommt eine neue volle auch nur, wenn man eine alte leere abgibt. Sehr gut. Aber warum steigt man bei den Sirupflaschen nicht auch auf Mehrweg um?



Tipp des Tages (17)

Falls Sie diesen Blog regelmäßig besuchen und Lust bekommen haben, auch etwas weniger Plastik oder nach Möglichkeit gar keins mehr im Alltag um sich herum haben zu wollen, dann sollte nicht der Verzicht, sondern der Spaß daran die größere Rolle spielen. Also:



Suchen Sie sich Gleichgesinnte



Zu zweit oder in einer größeren Gruppe macht so etwas mehr Spaß. Man kann sich an gemachten Erfahrungen teilhaben lassen, Tipps geben, über Rückfälle hinwegtrösten, sich gegenseitig motivieren, herausfordern und vielleicht übertrumpfen (wer macht die besseren Chips selbst?). Außerdem kann man sich gegenseitig unterstützen, wenn man mal n Durchhänger hat.



Natürlich sind reale Personen was Feines. Wenn Sie davon gerade niemanden Gleichgesinntes in der Nähe haben, verbünden Sie sich doch online. Es gibt zahlreiche Seiten und Foren zu den Themen plastikfrei und no waste.





Ganz ehrlich - Manchmal nervt's auch



Idealismus ist anstrengend. Dauernd muss man sich an irgendwelche Regeln halten oder irgendwas beachten oder irgendwelches Verhalten an den Tag legen. Wenn wir beide mal durch einen größeren Supermarkt gehen, sehen wir viel Zeug, was wir gerne mal wieder mitnehmen würden, aber aufgrund der Verpackung im Laden lassen. Gibt es Alternativen dazu? Nein? Toll. Nervt!



Dieser Selbstversuch ist jetzt zwar keine Achterbahn der Gefühle, aber permanent gute Laune verbreitet er auch nicht. Aber egal, wir sind zu zweit und wir kommen da gemeinsam drüber hinweg.

Ein Gefühl von Goldstaub im Mund

Auf der Suche nach Müsli ohne Plastikverpackung sind wir bisher nicht weit gekommen, auch nicht im Bioladen. Die innovativste Verpackung in dem Bereich haben wir bislang vom Hersteller mymuesli gesehen: eine Papprolle. Wir haben zugegriffen. Und diese 575 Gramm kosten...



... Trommelwirbel...



...



8,99 Euro!



Das schlägt sogar die mit viel Dialekt beworbenen Produkte von Seitenbacher deutlich. Trotz des Preises haben wir keinen Goldstaub auf der Zutatenliste gefunden. Beim Essen stellt sich dennoch das Gefühl ein, dass man da etwas extrem Teures im Mund hat. Und wie schmeckt das...?



... Trommelwirbel...



...



Antwort: Ganz normal!



So viel Geld für so herkömmlichen Geschmack und dann hat die Papprolle auch noch einen Plastikdeckel... Na ja, so richtig überzeugt sind wir davon nicht.





Tipp des Tages (15)

Sie haben keine Lust, Ihren Alltag oder Ihr Verhalten zu ändern? Gut, dann haben wir hier einen Tipp für Sie, wie auch Sie wenigstens ein bisschen tun können, um die Ressourcen des Planeten etwas zu schonen - fast ohne überhaupt etwas extra zu tun:



Die gekauften Lebensmittel komplett verbrauchen.



Zwischen 13 und 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland pro Jahr weggeworfen, laut einer Untersuchung der Universität Stuttgart im Schnitt 85 Kilogramm pro Privathaushalt. Die Zahlen sind bitter und viel zu hoch. Natürlich sind die ganzen Lebensmittel in der Regel auch verpackt. Das lässt sich gut ansetzen.



Dafür kleine Tipps:

- Vorm Einkaufen in den Kühlschrank gucken und nur das kaufen, was wirklich benötigt wird.

- Lieber weniger einkaufen und dafür einmal mehr einkaufen gehen.

- Planen, wann und wofür frische Lebensmittel

verbraucht werden sollen.

- Reste einfrieren oder mit einem anderen Gericht kombinieren.

- Prüfen, ob Lebensmittel wirklich weggeworfen werden müssen. Was noch gut riecht und okay schmeckt, ist in der Regel auch noch in Ordnung.

- Sich nicht vom Mindesthaltbarkeitsdatum täuschen lassen. Es heißt MINDEST- und nicht Höchst-. Durchgehend gekühlter Joghurt zum Beispiel kann oft auch noch gegessen werden, wenn er schon zwei Monate über dem Datum ist.

- Packungen nacheinander und nicht alle gleichzeitig öffnen. Dann bleiben die verschlossenen Sachen länger frisch.

- Geöffnete Packungen im Kühlschrank vorne lagern und nicht hinter anderen Sachen verstecken.



Mal unter uns: Das ist alles keine Kunst und einfacher als gedacht. Und es hat gleich mehrere gute Effekte: Es spart Geld, es spart Ressourcen und es spart Müll.

Irgendwie unangenehm



Extra-Wünsche sind oft unangenehm, obwohl es irgendwie auch nicht schlimm ist.



Seit wir bei einigen Supermärkten die Tupperware am Wurst- und Käsestand benutzen, dauert das Einpacken länger. Viel Zeit nimmt vor allem der Frischkäse in Anspruch, der in kleinen Papierschälchen über den Tresen gereicht wird.

Wenn weitere Kunden hinter uns warten, wird die Situation nicht besser. Irgendwie kommen wir uns dabei doof vor.



Gestern beim Bäcker haben wir ein Brot bestellt und extra betont, dass wir dieses in Papier eingepackt haben wollen. Während die Verkäuferin das Brot schnitt, überlegten wir, was wir noch nehmen könnten. Kurze Zeit später übergab uns die Verkäuferin unser Brot über die Theke - in Plastik. Hinter uns warteten die nächsten Kunden.



Ja, wir hätten etwas sagen sollen, aber wir trauten uns nicht. Wir hatten wir auch einfach keine Lust, etwas zu sagen und das Brot wieder zurückzugeben, es auspacken zu lassen, um es dann wieder in Papier einpacken zu lassen und die anderen Leute auf uns warten zu lassen. Die Plastiktüte hätte die Verkäuferin wohl auch eh umgehend wegwerfen müssen.



Ein schlechtes Gewissen hatten wir trotzdem. Wenn die Tüte leer ist, werden wir sie dafür weiter benutzen.



Text/Foto: Christin







Tipp des Tages (14)

Ein Zeichen von Wohlstand ist es, dass man viele tolle Dinge irgendwann für so selbstverständlich hält, dass es einem gar nicht mehr auffällt. Zum Beispiel fließend Wasser. "Wir pinkeln hier ins Trinkwasser. Das muss man sich mal vor Augen halten", sagte einmal der Stralsunder Autor Christian Torkler bei einer Lesung aus seinem beeindruckenden Buch "Der Platz an der Sonne".

Jedenfalls ist das Wasser, was bei uns aus der Leitung kommt, völlig in Ordnung. Von daher:



Kein Wasser mehr in Plastikflaschen kaufen



...sollte kein Problem darstellen. Wasser gibt es auch überall in Mehrwegglasflaschen. Wem das zu schwer ist und wem das Leitungswasser zu viele Schwebstoffe enthält, dem sei die Anschaffung eines Wasserfilters empfohlen. Leitungs- statt Supermarktwasser - das vermeidet nicht nur Müll, sondern spart auch noch Geld.



Text: Kai

Foto: Stefan Sauer/dpa

Allrounder Kokosöl?



Ich benutze seit dem Plastikfrei-Selbstversuch zum Abschminken und zum Eincremen der Haut Kokosöl - ganz plastikfrei, denn das gibt's im Glas in jedem gut sortierten Super- und Drogeriemarkt.



Kokosöl wird im Internet gehyped. Denn nicht nur soll es Falten vorbeugen, auch bei Pickeln soll es entzündungshemmend sein. Auf einigen Seiten steht sogar, dass es gegen Cellulite hilft. Auch für trockene Haare soll es DAS Wundermittel sein. Ob das alles stimmt?



Ich bin gespannt, ob ich zum Ende des Monats um Jahre verjüngt aussehe und meine Haut der eines Baby-Popos gleicht. Ist allerdings nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass es Kokosöl auch ohne Plastikverpackung zu kaufen gibt.



Text/Foto: Christin

Bildergalerie mit 10 Tipps

Tipp des Tages (13)

Herbst ist Schnupfen- und Grippezeit. Nasenspray, Schmerztabletten und sonstiges Medikamentenzeug sind so gut wie immer in Plastik eingepackt. Selbst machen kommt nicht in Frage, Omas Hausmittelchen sind aber hier und da auch ein okayer Ersatz. Aber was ist mit Taschentüchern? Tja, wie wär's hiermit?



Taschentücher im Pappkarton



Taschentücher sind in der Regel zweimal in Plastik verpackt. Einmal in der 10er-Packung, die dann noch mal mit anderen 10er-Packungen zum Packet verpackt werden. Damit auf der Außenfolie schön viel Platz fürs Firmenlogo ist, werden die Packungen oft so angeordnet, dass möglichst viel Folie ringsherum ist.



Das kann man sich sparen, indem man einfach mal Taschentücher im Pappkarton kauft. Damit die nicht lose rumfliegen, empfiehlt es sich, alte, leere Plastikpäckchen noch einmal zu verwenden. Und wenn keine vorhanden sind - nach dann einfach zwei, drei in die Hosentasche und gut ist.



Früher, als es noch keine Wegwerftaschentücher gab, hat man Stofftaschentücher benutzt. Die wären natürlich auch eine Lösung.







Wir haben beide abgenommen

Seit dem Beginn des Plastikfrei-Experiments ist uns aufgefallen, dass wir beide etwas schlanker geworden sind. Christin noch mehr als ich. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass wir nebenbei und zwischendurch einfach weniger Kram essen, vor allem weniger Süßigkeiten, weil das ja alles in Plastik eingepackt ist. Der Schokoriegel bleibt an der Kasse im Regal, die Tüte Nachos am Abend entfällt.



Dass es bei mir etwas weniger weniger geworden ist, liegt vermutlich daran, dass ich echt vom Zucker etwas abhängig bin und die Bäckerfilialen meine Dealer sind. Wir werden das im Auge behalten.



Text: Kai

Von Christin und Kai Lachmann