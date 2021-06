Wackerow

Seit der Neuwahl vor zwei Jahren ist die Gemeindevertretung von Wackerow heillos zerstritten. Zwar konnte Bürgermeister Torsten Maaß von der Bürgergemeinschaft Langzeitbürgermeister Manfred Hering (CDU) ablösen, aber in der Gemeindevertretung ist seine Wählergemeinschaft mit fünf Stimmen in der Minderheit. Die Mehrheit, das sind die vier Mitglieder der CDU-Fraktion, Frank Heitmann (AfD) und Einzelbewerber Thomas Propp. Sie bringt in der Regel ihre Vorschläge durch.

Wackerow hat aktuell nicht einmal mehr einen zweiten Bürgermeisterstellvertreter, nachdem Frank Heitmann und Manfred Hering zurücktraten. Sie warfen Maaß vor, durch „ständige mediale Angriffe und persönliche Diffamierungen“ die Atmosphäre in der Gemeindevertretung vergiftet zu haben. Eine von Amtsvorsteher Robert Lossau angeregte Mediation kam nicht zustande, weil die CDU das ablehnte. Allerdings gab es Gespräche Lossaus mit beiden Seiten.

Allerdings kann der Bürgermeister den vom Bündnis initiierten Beschlüssen der Gemeindevertretung widersprechen. Das tat Maß nach der Maisitzung vier Mal, so im Fall der Prioritätenliste für den Straßen- und Wegebau, die über neue Kredite realisiert werden soll. Das Votum des Bürgermeisters hat aufschiebende Wirkung für eine Umsetzung.

Erfolglose Änderungsanträge der CDU

Bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend im Feuerwehrhaus erreichte der Streit einen neuen Höhepunkt. Das Mehrheitsbündnis verließ die Versammlung, nachdem es zuvor mit ihrem Wünschen auf der Änderung der Tagesordnung scheiterte. Nur die Bürgergemeinschaft blieb im Raum.

Der Grund: Die CDU will eine erneute Entscheidung über den großen Solarpark an der Bahnstrecke Greifswald–Stralsund. Den zugehörigen Bebauungsplan hatte die Gemeindevertretung im Februar abgelehnt.

Rücktritt eröffnet Aussicht auf Mehrheit für Projekt

Das Stimmenverhältnis betrug fünf Nein- zu vier Ja-Stimmen, denn der CDU-Abgeordnete Arne Christiansen durfte als einer der Investoren wegen Befangenheit nicht abstimmen. Heitmann war entschuldigt. Auch seine Ja-Stimme hätte nicht gereicht, eine fehlte.

Christiansen hat sein Mandat zurückgegeben, auf ihn folgte in der CDU Dieter Drießner. Damit hat das Bündnis in Sachen Solarpark sechs Stimmen. Hätte Bürgermeister Maaß die Abstimmung auf die Tagesordnung gesetzt, dann wäre ein Ja zu den drei notwendigen Beschlüssen zum B-Plan hochwahrscheinlich gewesen.

Solarparkchronik Die Weichen für den B-Plan 110 für den Solarpark auf 32 Hektar in zwei Stufen mit einer Leistung von 30 MW wurde vor der Neuwahl der Gemeindevertretung im Mai 2019 gestellt. Damals rechnete Projektleiter Julian Merkel mit fünf Monaten bis zum Beschluss des Plans. Im November 2020 wurde in der Gemeindevertretung über den B-Plan abgestimmt, damals hieß es, die Naturschutzbehörde des Kreises und die Rechtsaufsicht hielten die Satzung nicht für beschlussreif. Ein Problem war eine Hecke. Es gab trotzdem eine Abstimmung. Im Februar 2021 wurde erneut abgestimmt, wiederum erreichte das Projekt dank des Widerstands der Bürgergemeinschaft keine Mehrheit. Mit der Rückgabe des Mandatsdurch Investor Arne Christiansen hat der Solarpark eine Mehrheit.

Eine Beratung über die drei Tagesordnungspunkte hätte Maaß auch zulassen müssen, da der Antrag rechtzeitig einging. Das geht aus einem Schreiben der Leiterin der Kommunalaufsicht des Kreises, Kerstin Ring, an CDU-Fraktionschef Roland Wenk hervor.

Maaß tat das dennoch nicht. „Ich entscheide über die Tagesordnung“, betonte der Bürgermeister. Ob das irgendwelche Folgen für ihn hat, bleibt abzuwarten. Wenk und Co. erwägen jedenfalls rechtliche Schritte.

Der Bürgermeister begründete seine Ablehnung der Beratung zum Solarpark so: Es bestehe noch keine „Beschlussreife“, weil zum Beispiel noch nicht über die finanziellen Auswirkungen beraten worden sei. Ferner müsse es zudem vor einem Beschluss eine Einwohnerversammlung geben.

Auch Maaß berief sich auf eine Stellungnahme des Landkreises als Aufsichtsbehörde. Laut Gemeinderat Ricardo Ladwig (Bürgergemeinschaft) soll zudem das wegen der Coronakrise ausgesetzte Treffen der Investoren mit der Bürgergemeinschaft stattfinden. Diesen wird seitens der Bürgergemeinschaft vorgeworfen, dass bisher der Nutzen für die Gemeinde nicht erkennbar sei.

Bürgerversammlung und Entscheidung am 10. August

„Wir sind nicht gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien“, sagte Ladwig, der der SPD angehört. Aber Projekte sollten nur im Einvernehmen mit den Bürgern realisiert werden. Als Abgeordneter müsse man das Wohl der Gemeinde im Blick haben, da müssten ihn die Investoren erst mal überzeugen. Er kritisierte, dass das Bündnis die Sitzung verließ, dort hätten schließlich beispielsweise auch Entscheidungen über Bauanträge auf der Tagesordnung gestanden.

Roland Wenk sprach nach der Sitzung dagegen von fortgesetztem Rechtsbruch durch Bürgermeister Maaß mit Unterstützung des Amtes Landhagen, der auf dieser Sitzung fortgesetzt wurde. „Es gab schon drei Zusammenkünfte mit Bürgern zum Solarpark“, ergänzte Thomas Propp. Auch der Finanzausschuss habe zu dem Projekt beraten. Es bestehe also Beschlussreife.

Die nächste ordentliche Sitzung zum Solarparkprojekt ist nach einer Bürgerversammlung am 10. August geplant. Wegen der Ferien in Mecklenburg-Vorpommern sei das nicht früher möglich, begründet Maaß die zweimonatige Wartezeit. Für Ricardo Ladwig ist nicht nachvollziehbar, warum das Bündnis so zur Eile drängt. Für ihn sieht es so aus, als ob die CDU hier nur die wirtschaftlichen Interessen eines Christdemokraten aus ihren Reihen verfolge.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenk will nun eine außerordentliche Sitzung des Gemeinderates beantragen. Ob das Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Auf der Junisitzung war laut Kerstin Ring keine Dringlichkeit gegeben.

Unabhängig davon kann es am 8. August grünes Licht für den Solarpark geben. Selbst wenn es dort viel Kritik an dem Projekt gibt, sind die Gemeindevertreter in ihrer Entscheidung frei.

Von Eckhard Oberdörfer