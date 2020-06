greifswaldvermissteuch – Videokampagne geht im Netz viral

Greifswald

Schildkröte „Aragon“ flaniert mit einem Fischer an der Ryckmündung, Uhu „Uli“ schaut sich nach einer Tour durch das Pommersche Landesmuseum die Klosterruine Eldena an und zwei Alpakas machen eine Stadtführung mit: Was zunächst klingt, wie ein lustiger Ausflug der Tierparkbewohner, ist in Wirklichkeit die Umsetzung einer Online-Kampagne des Greifswalder Stadtmarketings.

Unter dem Motto #greifswaldvermissteuch wurden die Tiere des Greifswalder Tierparks sowie drei Hauptdarsteller zu Protagonisten kleiner Videoclips, die nun im Internet kursieren. Insgesamt 130 000 Personen wurden bisher über Instagram, Facebook, YouTube und der Homepage des Stadtmarketings auf die Videos aufmerksam, freut sich Maik Wittenbecher, Chef der Greifswald Marketing GmbH. Davon hätten mehr als zehn Prozent auch auf die Videos geklickt und sich diese angeschaut.

Maritimes, Romantik und Stadtgeschichte in Videoclips

Die Idee hinter der Kampagne: „Den Touristen zeigen, dass wir sie auch in der Krise nicht vergessen und dass wir uns auf deren Rückkehr freuen“, so Wittenbecher. Der erste Videoclip ging online, als die ersten Lockerungen in der Corona-Krise in der Tourismusbranche absehbar waren. Dabei sollten drei Bereiche abgedeckt werden, nämlich das Maritime, die Romantik und die Stadtgeschichte. Kurzum – Das, was Greifswald für Touristen interessant macht. Bis Pfingsten wurde jede Woche ein Video veröffentlicht.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz der Kampagne“, versichert Maik Wittenbecher. Deutschlandweit wurden Gäste auf die Videoclips aufmerksam. Auch das Fachmagazin für Tourismus- und Stadtmarketing „PublicMarketing“ berichtete über die Kampagne. Die Videos aus Greifswald, deren Produktionskosten im niedrigen vierstelligen Bereich lägen, wurden mehrfach geteilt, angeklickt und kommentiert. Doch die Kommentare fielen nicht immer positiv aus.

Diskussionen in den sozialen Netzwerken

Besonders der erste Videoclip wurde in den sozialen Netzwerken stark diskutiert. Anlass dafür ist der Plattdeutsch-Slang des Fischers, der im idyllischen Sonnenaufgang an der Wiecker Mole angelt und sich mit der Schildkröte „Aragon“ unterhält. „Alles, was nördlich der A20 lebt mit Hamburger Slang auszustatten, find ich auch nicht besonders pfiffig“, kommentiert beispielsweise ein User auf Instagram. Ein anderer User hingegen meint: „Sehr lustiges Video! Mit Humor nehmen, Leute. Greifswald ist alles, nur nicht eine einheitliche Sprache.“

Dem kann Maik Wittenbecher nur zustimmen. Für ihn seien jedoch auch die kritischen Kommentare wichtig. „Denn es zeigt, dass sich die Leute mit dem Video auseinandersetzen und über Greifswald ins Gespräch kommen – so, wie wir es wollen“, sagt er. Der Darsteller im Video ist übrigens Doktorant in Greifswald und stammt ursprünglich aus Berlin, verrät Kameramann Béla Kreuchauf. An nur einem Tag haben er und sein Kollege Robert Schubert das Material für die drei Videos aufgenommen.

Videodreh mit den Tieren sei gut gelaufen

„Es war ein langer und anstrengender Tag, aber es hat sich gelohnt“, findet der Kameramann. Kurz nach Sonnenaufgang begannen die Aufnahmen in Wieck. Schildkröte „Aragon“ konnte bis kurz vor Start im warmen Auto warten, bevor er an den Kai gesetzt wurde. „Und Aragon hat super mitgemacht. Hat genau in die Kamera geschaut und konnte deswegen in wenigen Minuten wieder ins Warme“, freut er sich.

Schwieriger seien die Aufnahmen mit dem Uhu „Uli“ gewesen. Uli hätte ständig in alle Richtungen geschaut, aber nie zur Protagonistin des Clips. „Letztendlich haben wir die Aufnahmen aber doch bekommen“, sagt der Kameramann. Als die Alpakas ihren großen Auftritt auf dem Marktplatz hatten, konnten sich diese vor Fans kaum retten. Schaulustige hätten bei den Videoaufnahmen Fotos von den Tieren gemacht und sich gefreut. „Es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, mit Tieren zu arbeiten“, so Kreuchauf.

Alle können sich an der Kampagne beteiligen

Nun kehren wieder die Touristen zurück in die Stadt, am Hafen reihen sich die Wohnmobile. Die Situation entspanne sich allmählich, sieht Maik Wittenbecher. „Die Stimmung unter den Gastgebern in der Hansestadt lockert sich, die Buchungszahlen gehen wieder bergauf. Nur mit den Gruppenreisen wird es noch ein wenig dauern.“

Die Kampagne ist noch nicht beendet – jeder kann sich mit einbringen. Unter dem Hashtag #greifswaldvermissteuch sind Greifswalder weiterhin aufgerufen, tolle Fotos aus der Region in den sozialen Netzwerken zu teilen. Bislang sind unter diesem Hashtag auf Instagram 62 Beiträge zu finden.

Von Stefanie Ploch