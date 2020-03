Pommern

Die Corona-Krise hat die Welt im Griff. Das war auch vor einem Jahrhundert so, als die „Spanische Grippe“ grassierte. Grund für die Namensgebung war, dass der spanische König betroffen war. Zeitungsmeldungen im Mai 1918 führten zu dieser inhaltlich irreführenden Bezeichnung.

Weltweit 50 Millionen Tote – oder mehr

Die Influenza-Pandemie verbreitete sich damals in drei Wellen zwischen Frühjahr 1918 und Anfang 1919 über drei Kontinente. Der Historiker Eckhard Michels geht in einer umfassenden Untersuchung aus dem Jahre 2010 von bis zu 50 Millionen Toten aus. Es könnten noch viel mehr gewesen sein, weil Gesundheitsstatistiken für Teile Asiens, Afrikas, aber auch für das vom Bürgerkrieg geschüttelte Russland fehlen.

Für Deutschland nennt der Historiker Hans-Ulrich Wehler etwa 300 000 Tote. Die erste große Welle ging im März 1918 wahrscheinlich von den USA aus und gelangte im Mai vermutlich über französische Kriegsgefangene nach Deutschland. Über die Soldaten steckten sich Zivilisten an. Allerdings hat der im Vergleich zu US-Amerikanern und Schweizern deutlich schlechtere Ernährungszustand laut Michels nicht zu einer höheren Sterblichkeit in Deutschland geführt.

Junge Menschen stark betroffen

Die zweite Welle der „Spanischen Grippe“ ab Ende August 1918 forderte deutlich mehr Todesopfer. Interessanterweise war die Gruppe der 15- bis 40-Jährigen die am stärksten betroffene überhaupt. Schon damalige Beobachter führten das auf eine Überreaktion des Immunsystems zurück.

Im Vergleich zu heute war diese Grippe-Pandemie nicht das allumfassende Thema damaliger Medien, weder regional noch national, vor allem weil der Krieg noch das Beherrschende war. Es gab laut Michels keine Ausgangssperren oder Schulschließungen und keine nationalen Vorgaben im Kaiserreich. Auch gibt es bisher kaum größere landesgeschichtliche Publikationen.

Auch damals: Eisenbahnverkehr und Schulen betroffen

Bekannt ist beispielsweise, dass sich in Stralsund 1918 die Sterblichkeitsrate bei Atemwegserkrankungen um das Drei- bis Vierfache im Vergleich zu 1917 erhöhte. Die Vossische Zeitung aus Berlin berichtete am 14. Oktober des letzten Kriegsjahres, dass es in Pommern immer mehr Erkrankungen und Todesfälle gebe. In Stettin, Greifswald und Stralsund habe die Zahl der Erkrankungen so stark zugenommen, dass „Störungen bei der Post, im Eisenbahnverkehr und in den Schulen unvermeidlich waren“, heißt es. Auf dem Lande mit seiner deutlich besseren Versorgungssituation zu leben, war keineswegs mit einem geringeren Sterberisiko verbunden. Leipzig verlor zum Beispiel 4,1 Promille seiner Bevölkerung durch die „Spanische Grippe“, Stargard in Pommern aber immerhin 9,7 Promille.

Von eob