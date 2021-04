Greifswald

1863 hielt der erste Zug in Greifswald. Der Bahnanschluss war wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung, für die Entwicklung der Stadt. Handwerker, Beamte und Arbeiter zogen nach Greifswald. Eine rege Bautätigkeit außerhalb der historischen Grenzen setzte ein. Diese Entwicklung lässt sich auf Spaziergängen durch die Fleischervorstadt zum Beispiel mit Startpunkt Bahnhof nachvollziehen.

Das Empfangsgebäude des Bahnhofs aus dem Jahre 1879 wurde nach der Wende saniert und modernisiert, der Vorplatz neu gestaltet. In der DDR konnte im Nebengebäude (heute Imbiss) Gepäck, auch Räder, aufgegeben bzw. abgeholt werden.

Die KAW-Hallen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Beeindruckender als das Bahnhofsgebäude sind die 1911 bis 1913 mit Eisenbeton für die Waggonreparatur gebauten Hallen, die das Einkaufszentrum „Gleis 4“ nutzt. Ursprünglich gehörten sie zu den 1863 eröffneten Eisenbahnwerkstätten der Berlin-Stettiner-Eisenbahn, ab 1879 Teil der Preußischen Staatsbahnen.

In der Weimarer Republik wurden die Länderbahnen zur Deutschen Reichsbahn vereinigt, das Greifswalder Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) wurde 1926 geschlossen, die Hallen danach u. a. vom Sportinstitut der Uni für Leichtathletik genutzt. 1945 wurde das RAW wiederbelebt. Die Bezeichnung KAW (Kraftwagenausbesserungswerk) rührt daher, dass 1960 RAW und Kfz-Instandsetzungsbetrieb (jetzt Autohaus) vereinigt wurden. Das KAW wurde 1994 in die Deutsche Bahn integriert und dann verkauft. Drei Versuche, hier auf Dauer Metallbau zu installieren, scheiterten 2010 endgültig.

Gedenktafel Aleksander Majkowski an der Nummer 57 Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Bahnhofstraße, zuvor Gartenstraße und 1950 bis 1961 Stalinstraße, war in der Kaiserzeit eine bevorzugte Wohnadresse. Die damaligen Stadtplaner setzten auf höhere Gebäude, ab 1874 wurden die Veräußerung von Grundstücken zum Teil mit der Auflage verknüpft, mindestens zweigeschossig zu bauen.

Eine ganze Reihe Zeile von Villen aus der zweitem Hälfte des 19. Jahrhunderts nutzt die die Universität: das Caspar-David-Friedrich-Institut (Nummer 46/47), das Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaften (Nummer 48/49), das 1930 eingeweihte Studentenhaus (Nummer 50), in den ersten Jahrzehnten der DDR noch Mensa und Sitz studentischer Selbstverwaltung, sowie die Bahnhofstraße 51 (Neuzeit-Historiker). Gedenktafeln erinnern an Professoren wie Erbauer der Kinderklinik Erich Peiper und den Erbauer der Augenklinik Rudolf Schirmer (Nummer 52), aber auch an den bedeutendsten kaschubischen Dichter Aleksander Majkowski (Nummer 57), der 1901 in Greifswald Medizin studierte.

Das Gebäudeensemble der Katholischen Gemeinde Quelle: Eckhard Oberdörfer

Eine Budenzeile auf der Nordseite der Bahnhofstraße

Auf der Nordseite beginnt Ecke Rubenowstraße der Komplex von Bauten der katholischen Gemeinde. An der Bahnhofstraße Nummer 12/13 steht der 1927 eingeweihte, dreigeschossige Klinkerbau des damaligen Waisenhauses, heute Pfarrer-Wachsmann-Haus.

Die Nummer 3 bis 6 auf der Nordseite gehören zu den einstöckigen Häusern mit Gauben aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nummer 6 war zunächst Gaststätte, wurde ab 1862 von der wiedererstandenen katholischen Gemeinde erworben und genutzt, war viele Jahrzehnte Gaststätte. Weit ansehnlicher präsentiert sich die Nummer 4, das Geburtshaus des Schriftstellers Wolfgang Koeppen (1906 bis 1996). An der Rettung vor dem Verfall waren Bundeskanzler Gerhard Schröder und Günter Grass beteiligt.

Von der Bismarckeiche zum „Hermann“

Wegen seines Turms geradezu prägend wirkt das Internationale Begegnungszentrum „Felix Hausdorff“, das 1871 eingeweihte Stadtpalais des Rittmeisters Albert von Schulz. Seit 1899 war es die Adresse des Clubs Erholung, eines bevorzugten Treffs der Greifswalder Prominenz speziell der Uni, dann Sitz von Uniinstituten und ab 1962 Kinderkrippe.

Die Krablersche Villa Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das Eckhaus Gützkower Straße 1, die Brasserie „Hermann“, ist ein Beispiel dafür, dass man schon zu Kaisers Zeiten gern alte Häuser durch höhere ersetzte. 1912 ließ Gastwirt Wilhelm Tielk die 1819 vor dem Fleischertor errichtete Gastwirtschaft „Zur Bismarckeiche“ bauen (Name seit Pflanzung einer Eiche zum 80. Geburtstag Bismarcks auf dem Platz vor dem 1870 eingeweihten Gymnasium). Sie wurde in der DDR erst in „Deutsche Eiche“ und dann in „Zur Eiche“ umbenannt.

Wir wechseln in die Goethestraße zur 1895 für Prof. Paul Krabler (1841 bis 1907) gebauten Villa. Er war der Vater der universitären Kinderheilkunde in Greifswald. In der DDR war das Haus lange Sitz der Staatsbank, die man für den Tausch fremder Währungen besuchen musste.

Die Häuser der Studentenverbindungen

Das Ikuwo im für den Akademischen Turnverein gebauten Haus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das 2001 gestartete Internationale Kultur- und Wohnprojekt Goethestraße 1 verdankt seine bunte Fassade einem internationalen Malprojekt, errichtet wurde das Haus 1911 für die mitgliederstärkste Greifswalder Studentenverbindung, den Akademischen Turnverein (A.T.V.).

Deshalb ist der (Kneip)saal recht groß. In der DDR diente das Haus u. a. als Bücherei, Pädagogisches Kabinett und nach der Wende bis 1999 als Landesinstitut für Schule und Ausbildung (L.I.S.A.) mit dem Lehrerprüfungsamt. Neben dem Ikuwo steht ein wegen der Lehrer, die hier wohnten, Professorenhaus genanntes Gebäude.

Die Arndtschule Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Arndtstraße wurde ab 1896 bebaut. Dass die Ernst-Moritz-Arndt-Schule mitten in der großen Weltwirtschaftskrise 1932 eingeweiht wurde, gereicht den bildungsfreundlichen Stadtvätern zur Ehre. Laut Kunsthistoriker Michael dokumentiert das Haus Bezüge zur Reformpädagogik der Weimarer Republik.

Villenzeile in der Arndtstraße, rechts das Haus des Corps Borussia (Nummer 10), daneben das Haus der Burschenschaft Germania (Nummer 9) Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das Marineobservatorium in der Arndtstraße

Ein interessanter Bau ist das 1904/05 für die Burschenschaft „Germania“ errichtete Haus Arndtstraße 9. Der verklinkerte Bau mit neugotischen Stilelementen, Türmchen, und Wappenschildern an der Fassade verkörpert geradezu klassisch das typische Haus einer schlagenden Verbindung der Kaiserzeit. Weit moderner wirkt die für das Corps „Borussia“ 1906 eingeweihte Arndtstraße 9. Im Haus wurde übrigens in der NS-Zeit das Studentenamt der Bekennenden Kirche gegründet. 1941 bis 1945 nutzte dieses Gebäude ebenso wie die Arndtschule das Marineobservatorium, die seinerzeit wohl bedeutendsten Forschungseinrichtung der Ozeanographie und maritimen Meteorologie in Deutschland genutzt.

Der Spar- und Bauverein ließ Mietshäuser errichten

Gedenktafel für Gustaf Dalman am Haus Arndtstraße 31 Quelle: Eckhard Oberdörfer

Viele der zahlreichen Greifswalder Gedenktafeln wurden zur 500-Jahr-Feier der Uni angebracht, einige ohne zu prüfen, wo der Geehrte wohnte. Im Fall Gustaf Dalmans, des Begründers der Palästinakunde wurde das durch eine weitere Tafel an der Arndtstraße 31 geheilt. Etwas Besonderes ist die Fassade des großen Eckgebäudes Arndtstraße 29/30. Es ist über den Hauseingängen im ersten Obergeschoss mit Tierreliefs im Art-Deco-Stil geschmückt. In der Burgstraße machen wir noch einen Abstecher zur Fuchsstraße. Die Fuchstraße 1 bis 7 gehört wie die Burgstraße 31 bis 34 und die Steinstraße 26 bis 30a zu einem Denkmalbereich. Dieses Ensemble von Miethäusern wurde 1897 durch den Spar- und Bauverein Greifswald errichtet und haben unverputzte Backsteinfassaden.

Eines der Häuser des Spar- und Bauvereins Quelle: Eckhard Oberdörfer

Am Atelier KEKE, Bahnhofstraße 44 Quelle: Eckhard Oberdörfer

Wir folgen der Wiesenstraße bis zur Pfarrer-Wachsmann-Straße. Die hieß zunächst Linksstraße, weil sie wegen der benachbarten Eisenbahnwerkstätten nur auf einer Seite bebaut werden konnte. Hier steht das frühere Umspannwerk, in dem heute ein Friseursalon seine Dienste anbietet. Nach der Wende wurde sie mit bunt bemalten Häusern für einige Zeit Zentrum einer Hausbesetzerszene zu einer kleinen Ausgabe der Hamburger Hafenstraße.

Die Backstein-Hallen der Eisenbahnwerkstätten des 19. Jahrhunderts (Bahnhofstraße 44) kann man über einen Trampelpfad erreichen. Hier sind unter anderem das Atelier KEKE und das Ballhaus Goldfisch zu finden. Von hier geht es an der in der DDR gebaute frühere Poliklinik der Greifswalder Reichsbahndirektion (Ärztehaus) zurück zur Bahnhofstraße.

Von Eckhard Oberdörfer