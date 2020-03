Die „Greif“, die am Freitag wieder in die Hansestadt zurückkehrte, darf wegen des enormen Sanierungsbedarfs nicht mehr mit Gästen segeln. Wie teuer das Aufmöbeln der alten Lady wird, ermittelt bis Herbst ein Gutachten. Deshalb liegt das Schiff in diesem Jahr an der Hafenkante. Was sich die Crew einfallen ließ, erfahren Sie hier.