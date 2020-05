1,73 Promille intus: Radfahrer fährt Schlangenlinien in Abtshagen

Abtshagen

Polizisten des Grimmener Reviers stoppten am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr in Abtshagen einen Radfahrer, der in Schlangenlinien auf der Landesstraße 222, der Franzburger Straße, unterwegs war. Wie sich herausstellte, stand der 44-Jährige aus der Gemeinde Wittenhagen erheblich unter Alkoholeinfluss.

Der erste durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, der zweite zeigte dann schon 1,73 Promille an. Der Radfahrer hatte sich daraufhin einer Blutprobenentnahme zu unterziehen und wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Von Anja Krüger