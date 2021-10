1000 Euro für Kindernotdienst in Stralsund: Das wird noch gebraucht

Stralsund

Im Sommer 2019 wurde der Kindernotdienst in Stralsund eröffnet. Der Träger Verbund für Soziale Projekte hatte zuvor das alte, denkmalgeschützte Landwarenhaus (einst Früh und Spät) in der Alten Richtenberger Straße aufwendig saniert.

Sieben Erzieher im Team

Sieben Erzieher – fünf Frauen, zwei Männer – und ein Koch kümmern sich um die in Not geratenen Mädchen und Jungen. Seit der Eröffnung wurden in den vier Zimmern (ein Doppel- und drei Einzelzimmer) mit insgesamt fünf Plätzen 125 Kinder liebevoll umsorgt.

„Wir waren 2020 zu 84 Prozent ausgelastet. Wir hatten sogar Tage, da haben wir sechs Kinder betreut. So traurig es ist: Der Bedarf ist da“, sieht VSP-Geschäftsführer Jan Peters an seiner Statistik. Und die zeigt auch, dass Kinder mehrmals aufgenommen werden müssen. Die Mädchen und Jungen bleiben mal nur eine Nacht, manchmal aber auch 209 Tage.

Kinder von 0 bis 13 zu betreuen

Eigentlich ist die Einrichtung, zu der auch zwei Bäder, eine Wohnküche und zwei Außen-Spielflächen gehören, für Kinder vom Neugeborenen bis zu 13 Jahren ausgelegt, man hatte aber auch schon ältere Kinder da, nämlich dann, wenn kleinere Geschwister dabei waren, so dass beide nicht auseinander gerissen werden mussten.

Deshalb möchte der soziale Träger gern die Kapazitäten erweitern und zusätzlich einen Mitarbeiter einstellen. „Aber das ist natürlich eine Kostenfrage. So eine 24-Stunden-Betreuung an sieben Tagen die Woche ist personalintensiv und damit teuer“, so Jan Peters gegenüber der OZ.

Bewährte Trennung des Kinder- und Jugendnotdienstes

Und noch etwas steht für ihn nach zwei Jahren fest: „Die Trennung des 1992 gegründeten Kinder- und Jugendnotdienstes in zwei eigenständige Einrichtungen im Jahr 2019 hat sich bewährt. Die Betreuungsqualität hat sich verbessert.“ Und dafür möchte er auch dem Team danken, das von Anfang an in der gleichen Besetzung arbeitet, so Jan Peters.

Mit dem Kindernotdienst hat Vorpommern-Rügen die einzige Einrichtung dieser Art in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings ist die separate Betreuung in anderen Bundesländern längst Alltag.

Läufer spenden 1000 Euro

Ein Haus, das für die kleinen Butscher zum Rettungsanker wird. Davon waren auch die Teilnehmer des 3. Firmenlaufs in Stralsund überzeugt und spendeten nach ihrem Staffellauf 1000 Euro. „67 Staffeln haben mitgemacht und jeweils zehn Euro eingezahlt. Die 670 Euro haben wir dann aufgerundet“, berichten Silke Dase und Wolfgang Schikorr vom Org-Team. Gemeinsam mit Jan Stock von dem Schirmherren, der Pommerschen Volksbank, überreichten sie dem Notdienst nun den symbolischen Scheck.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und was soll von dem Geld angeschafft werden? „Wir haben drei Wünsche“, gesteht VSP-Chef Jan Peters. Tischtennisplatte, Spielekonsole und einen „stillen Pädagogen“. Damit ist ein Fernseher gemeint, damit die Kinder, wenn sie krank sind, auch mal ein bisschen Ablenkung haben. „Wir setzen dem Spielen und Gucken natürlich Grenzen“, schiebt er gleich noch hinterher.

Übrigens: Kuscheltiere, Spiele und Spielzeug sind jederzeit willkommene Spenden.

Von Ines Sommer