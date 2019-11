Greifswalder Uniklinikum hat „Top-Mediziner“

„Die GWG steht zum Verkauf“: Als im Sommer 2018 der Plan der Stadt, ihr Wohnungsunternehmen eventuell an einen privaten Investor zu veräußern, öffentlich bekannt wurde, gab es einen riesigen Aufschrei. Nach einem Bürgerentscheid, der knapp am Quorum scheiterte, beschäftigt sich nun ein Ausschuss mit der Frage, wie es mit der Wohnungsbaugesellschaft weitergehen soll. Die OZ sprach mit Armin Latendorf, einem der Protagonisten des Bürgerbegehrens und Mitglied im GWG-Ausschuss, was sich seitdem getan hat.