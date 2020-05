150 Blutspenden in 54 Jahren: Grimmener Walter Scholz geehrt

Grimmen

150 Mal spendete der Grimmener Walter Scholz unentgeltlich Blut. Bis 2019 mehr als 54 Jahre lang. Am 29. April 2019 stand für den heute 73-Jährigen die letzte Spende an.

Für diese besondere Leistung wurde Walter Scholz jetzt geehrt – in Corona-Zeiten ohne großen Bahnhof. Norbert Wolff vom Deutschen Roten Kreuz in Grimmen überreichte Urkunde, Anstecknadel und Präsent, die Grimmener Ehrenamtskoordinatorin Katja Mann gratulierte vor Ort beim Grimmener Roten Kreuz in der Bergstraße während der jüngsten Blutspendeaktion und Andrea Voellmer, Referentin des DRK-Blutspendedienstes, gratulierte aus der Ferne.

Anzeige

Freude über Anerkennung

„54 Jahre habe ich gespendet, darunter auch für die Erdbebenopfer von Taschkent 1966 und dem Tsunami 2004 in Sri Lanka“, erzählt Walter Scholz. Viele Jahre gehörte er in Grimmen der Kreisblutspendekommission an.

Weitere OZ+ Artikel

„Ich freue mich sehr über die jetzige Anerkennung“, sagt er. Außer der Urkunde und der Ehrennadel habe er einen Präsentbeutel und einen Gutschein im Wert von 100 Euro erhalten.

Fast 80 Liter Blut gegeben

Mit seinem Einsatz habe Walter Scholz vielen verunfallten und kranken Menschen helfen können, heißt es im Anschreiben zur Urkunde. Leider sei es in diesem Jahr nicht möglich gewesen, den Grimmener bei einer der sonst üblichen Auszeichnungsveranstaltungen zu ehren.

Bereits ein Jahr vor seiner letzten Blutspende hatte Scholz schon einmal erklärt, dass er als Blutspender ausscheide. 148 Blutspenden hatte der Grimmener bis ins Frühjahr 2018 geschafft und damit sein Ziel – 150 Spenden – nicht ganz erreicht. 71 Jahre war er damals bereits alt. Die Eisenwerte im Blut waren zu gering geworden. Doch schließlich versuchte es Walter Scholz immer wieder und erreichte sein selbst gestecktes Ziel im Frühjahr 2019. Fast 80 Liter Blut spendete er somit insgesamt.

Senior ruft junge Menschen zum Spenden auf

„Blut kann man nicht bezahlen“, ist er überzeugt. „Ich habe niemals Geld dafür genommen“, betont er. „Wer jung und gesund ist, sollte Blut spenden. Das ist so wichtig“, sagt Walter Scholz und ruft damit auf, die regelmäßigen Spendentermine in Grimmen zu nutzen. Leider treffe er dort aber immer nur die gleichen Spender an, meist schon ältere, die seit vielen Jahren dabei sind.

Lesen Sie auch:

Von Almut Jaekel