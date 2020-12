Grimmen

Am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr stürzte eine 17-jährige Mopedfahrerin, als sie in der Tribseeser Straße in Grimmen am Fußgängerüberweg anhalten musste. Die junge Frau hatte Glück im Unglück und zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu. An ihrem Zweirad entstand ein Schaden, den die Polizisten aus dem Revier Grimmen auf 100 Euro schätzen.

Von Carolin Riemer