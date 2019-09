18-Jähriger nach Auffahrunfall in Grimmen leicht verletzt

Grimmen

Unaufmerksamkeit war wohl ursächlich für einen Unfall am Samstagabend gegen 22.12 in der Bahnhofstraße in Grimmen. Bei dem Unfall wurde ein 18-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt. An den beiden beteiligten Wagen entstand ein Schaden von insgesamt circa 6000 Euro.

Wie die Polizei informiert, beabsichtigte ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf von der Bahnhofstraße nach links auf die Landesstraße 19 in Richtung Kreisverkehr abzubiegen. Dass er verkehrsbedingt halten musste, übersah wohl der mit einem Audi 80 hinter ihm fahrende 18-Jährige. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem der Audi-Fahrer aus der Gemeinde Gremersdorf-Buchholz leicht verletzt wurde. Der 19-jährige Grimmener, der Fahrer des Golf, blieb unverletzt.

Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf circa 4000 Euro. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von Anja Krüger