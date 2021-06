1922 wurde in Grimmen der Verein ehemaliger Garde gegründet

Grimmen

„Als am Sonnabend das letzte Abendrot die Dämmerung brachte, da traten auf dem Marktplatze Männer zusammen, die nicht in Arbeit vergessen wollten, die nicht in Knabentorheit Stimmung erzeugen wollten trotz des Rauchens der schwarzen Flügel, das wie Seufzer flink, sondern die den Bekennermut aufbrachten, den Bekennermut zum alten deutschen Geist, zum reinen Deutschtum, um dem Ehrentag ihres Vereins durch einen Zapfenstreich und Fackelzug den Auftakt zu geben“

So begann ein Artikel aus der Grimmer Kreis-Zeitung vom 23. Mai 1922. Zwei Tage zuvor wurde in der Trebelstadt der „Verein ehemaliger Garde Grimmen und Umgebung“ gegründet. In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ schauen wir gemeinsam mit dem geschichtsinteressierten Leyerhofer Wolfgang Marder auf diesen – für viele sicher unbekannten – Verein der Stadt zurück.

100 Vereine nahmen an der Fahnenweihe teil

Und eben an jenem Samstagabend im Mai des Jahres 1922 beginnt die Geschichte des Vereins in der Trebelstadt. „In strammem militärischen Takt ging es unter der bekannten Weise – die von der Reichswehrkapelle in Greifswald ausgeführt wurde – durch die Straßen der Stadt.“ Getroffen wurde sich schließlich auf dem Markt, wo „anschließend so manches Glas geleert wurde, bis es hohe Zeit wurde zum Zapfenstreich anzutreten“.

„...Sonntag! Im Ofen quoll die Quelle des Lichts. Das klingende Spiel weckte die Müden. Von den Häusern grüßten Schwarz-Weiß-Rot und Girlanden in einer Fülle, wie wir solches nur selten sehen.“

Rund 100 Vereine mit 82 Fahnen nahmen an einem Ummarsch durch die Stadt teil. Wie der Autor des Artikels aus dem Jahre 1922 beschreibt, ein einzigartiges Ereignis. „Und man kann sagen, so etwas hat man in Grimmen noch nie gesehen. Ein imposanter Zug zog durch alle Straßen der Stadt. Drei Musikkapellen und eine Trommler-Abteilung aus Stralsund sorgten für den Takt im Schritt.“

Im Zentrum der Stadt angekommen, konnte der Vorsitzende des neuen Grimmener Vereins – Baron von der Lancken-Wakenitz-Klevenow – auch Gäste aus Berlin, Spandau und Potsdam begrüßen. Dies waren zugleich die Geburtsstädte der Garde.

Justizrat Dr. Langemak sprach den Weihspruch

Auf dem Markt angekommen, folgte dann der eigentliche Festakt – die Fahnenweihe. Justizrat Dr. Langemak aus Stralsund richtete hierfür einige Worte an die vielen Gäste im Zentrum der Stadt und natürlich in erster Linie an die Mitglieder des neuen Vereins. „Zwei Worte sind es, die heute Ihrem Fest das Gepräge geben. Gardeverein – Fahnenweihe. Wie einst sich die preußischen Garde-Regimenter aus den besten Söhnen Deutschlands rekrutierten und der Stolz eines jeden Deutschen war, so möge dieses Bewusstsein auch in Ihren Reihen stets verankert sein“, sagte er und führte fort: „Und wenn Sie sich um Ihre Fahne sammeln, so mögen Sie fest zusammen stehen in Eintracht und Kameradschaft. Die Vaterlandsliebe gilt es zu pflegen. Aber auch die Pflichten übernehmen Sie.“

So sollten sich die Mitglieder des „Vereins ehemaliger Garde Grimmen und Umgebung“ beispielsweise um die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterlassenen kümmern. Ebenso um alle anderen Vereine dieser Ausrichtung.

12 Ehrenjungfrauen brachten anschließend die Fahne an das Rednerpult. Der Justizrat weihte sie daraufhin und übergab sie Baron von der Lancken-Wakenitz-Klevenow. Der Vorsitzende nahm diese dankend an und leistete auf derselben den Treueschwur. „Mit Handschlag wurde darauf der Fahnenträger Herr Kreislehrschmiedmeister Sachau verpflichtet, sie in treue Obhut zu nehmen.“

Anschließend marschierten die Massen erneut im Takt der Musik durch die Stadt.

Von Raik Mielke