2,96 Promille intus: Pkw-Fahrer prescht in Grimmen über Verkehrsinsel und flüchtet

Mit 2,96 Promille intus war am Freitagmorgen ein 51-jähriger Pkw-Fahrer in Grimmen unterwegs. Bei seiner Tour preschte er über eine Verkehrsinsel und fuhr weiter. Die Schäden an dem Pkw, einem Firmenwagen, erklärte er später mit einem angeblichen Wildunfall. Jedoch flog sein Schwindel auf.

Verkehrsinsel bei Aral-Tankstelle demoliert

Der Reihe nach: Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr wurde dem Polizeirevier in Grimmen gemeldet, dass die Verkehrsinsel der Bundesstraße 104 auf Höhe der Aral-Tankstelle beschädigt sei. Ein Kennzeichen, das auf den möglichen Verursacher schließen könnte, liege noch auf der Verkehrsinsel, teilte der Hinweisgeber mit. Zusätzlich hatte der Verursacher bei dem Unfall eine etwa einen Kilometer lange Ölspur mit dem beschädigten Wagen verursacht, die von der Firma Dapa fachgerecht beseitigt werden musste.

Vermeintlicher Wildunfall

Nur wenig später bekam das Polizeirevier einen weiteren Anruf. Ein Mann teilte mit, dass sein Kollege gerade einen Wildunfall gehabt habe, sich aber nicht traue, die Polizei zu informieren. Den Grund dafür bekamen die eingesetzten Beamten schnell raus. Denn im Atem des 51-jährigen Kollegen, der mit dem Firmenwagen, einem VW up!, einen Wildunfall gehabt haben wollte, stellten sie erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein entsprechender Test ergab dann den Wert von 2,96 Promille.

Der Schwindel fliegt auf

Dies war allerdings nicht die einzige Feststellung, die die Beamten machten. Denn das Nummernschild, das auf der beschädigten Verkehrsinsel gefunden wurde, gehörte zu dem VW up! Letztlich gestand der 51-Jährige, über die Verkehrsinsel gefahren zu sein.

Seinen Führerschein kassierten die Polizisten ein. Der 51-Jährige hatte sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen.

Von Anja Krüger