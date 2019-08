Poggendorf

Am Samstagmorgen gegen 1.14 Uhr stoppten Polizisten des Grimmener Reviers in Poggendorf einen VW T4 im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Wie sich herausstellte, war der 20-jährige Fahrer aus der Gemeinde Wittenhagen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm bereits in der Vergangenheit entzogen.

Es war nicht die einzige Anzeige, die die Polizisten schrieben. Denn auch die Halterin des T4 aus Stralsund kann sich auf zwei Anzeigen einstellen. Zum einen, weil sie den jungen Mann mit ihrem Fahrzeug hat fahren lassen. Zudem stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war, da es nicht versichert war.

Von Anja Krüger