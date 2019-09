Grimmen

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat die Landespolizei MV nach einem Jugoslawen gefahndet, der im Dezember 1998 im ehemaligen Landkreis Grimmen eine damals 13-Jährige vergewaltigt haben soll. Nun wurde der Beschuldigte bei einer Reise von Serbien nach Ungarn von Grenzpolizisten gefasst.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der damals 17-Jährige an dem Mädchen in ihrem Elternhaus vergangen. Schnell konnte die Identität des Tatverdächtigen geklärt werden, da der Jugoslawe entfernt verwandt mit dem Opfer war. Seit mehr als 20 Jahren fahndete die Landespolizei europaweit unablässig nach dem flüchtigen Beschuldigten auf Grundlage eines durch die Staatsanwaltschaft Stralsund immer wieder verlängerten Europäischen Haftbefehls.

Ungarische Grenzpolizei wurde auf Haftbefehl aufmerksam

Dies führte am 29. August zum Erfolg: Während des Grenzübertritts von Serbien nach Ungarn wurde die ungarische Grenzpolizei auf den Haftbefehl aufmerksam, weshalb sie den Beschuldigten festnahm. Die ungarischen Kollegen informierten darüber umgehend die deutschen Behörden und so konnten Beamte des Landeskriminalamtes MV den Beschuldigten am 6. September nach Deutschland überführen.

Der Mann wurde noch am Tag der Überführung dem Haftrichter vorgeführt. In einer Justizvollzugsanstalt des Landes wird er nun auf seinen Prozess warten.

Wie die Beamten weiter erklärten, verdeutliche dieser Fall, dass Polizei und Staatsanwaltschaft den Fahndungsdruck nach Straftätern unabhängig vom Zeitpunkt der Tat, insbesondere bei schwerwiegenden Delikten aufrecht erhalten sollten – und die dafür zur Verfügung stehenden Fahndungsmittel, wie der Europäische Haftbefehl, auch bei internationalen Fahndungen wirksam sind.

